Альпинисты рассказали о трудностях в спасении россиянки с пика Победы в Кыргызстане

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая сломала ногу на пике Победы в горах Кыргызстане, уже больше недели ждет помощи. Она находится на высоте более семи километров практически без еды и воды. Девушку пытались спасти минимум дважды. Некоторые эксперты считают, что на сегодняшний день это невозможно, а телеграм-канал Shot и вовсе предположил, что женщина умерла.

21 августа вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин назвал сообщения о смерти Наговициной спекуляциями. «Ребята [из спасательной экспедиции] пока двигаются. Сообщают о том, что ее нет в живых? Они, что, видели ее? Это спекуляция. Есть ли реальные шансы ее спасти? Все может быть, как можем судить», — цитирует его РИА «Новости».

О том, что на помощь к россиянке отправились восемь хорошо подготовленных альпинистов, телеканалу РЕН рассказал замначальника управления гражданской защиты, полковник МЧС Кыргызстана Болот Шаршеналиев. По его словам, вертолеты в спасательной операции задействовать не удалось из-за сложных погодных условий.

«19 августа данная группа выдвинулась для проведения спасательных работ. В настоящее время они, ориентировочно, находятся на высоте более 6 тысяч метров над уровнем моря», — добавил Шаршеналиев. По его словам, альпинистка не выходит на связь уже более пяти суток.

Наговицина сейчас находится в так называемой зоне летальной адаптации, пояснил ТАСС спасатель международного класса, бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС, принимавший участие в десятках спасательных операций, Владимир Легошин.

«Мне кажется, шансы на спасение минимальны. Само пребывание на такой высоте фатально, оно летально. Это называется зона летальной адаптации, когда с каждой минутой, с каждым часом человек уходит из жизни. Вот, если под водой мы прожить можем пять минут без всплытия, то там — пять суток», — заявил он.

Утром 21 августа ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС Кыргызстана, писал, что спасатели планируют добраться до Наговициной за четыре-пять дней.

«Там очень сложный ландшафт. На носилках человека нести – сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже, что до нее дойдут. И не погибнут сами. Если Наталья будет там жива, я поверю в чудо. Если ее спасут, значит, поверю в чудо дважды, и в Деда Мороза тоже», — прокомментировал ситуацию председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Наговицина сломала ногу 12 августа и оказалась в ловушке на пике Победы. Ее напарник оказал первую помощь, а затем спустился вниз, чтобы вызвать спасателей. На помощь россиянке вскоре направились немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигилья. Они принесли ей спальный мешок, горелку, еду и газовый баллон. Однако позже у итальянца началось сильное обморожение, его состояние ухудшилось, и на высоте 6900 метров он умер в одной из пещер.

Попытка эвакуировать россиянку 16 августа также завершилась неудачей. Отправленный за ней спасательный вертолет из-за плохих погодных условий попал в зону турбулентности и был вынужден совершить жесткую посадку в районе пика. Пострадали капитан экипажа и один из спасателей.

В прошлом году во время восхождения на пик Хан-Тенгри в Кыргызстане, как пишут СМИ, погиб муж Наговициной.