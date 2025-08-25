Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена

В Кыргызстане завершилась операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая сломала ногу при спуске с пика Победы и осталась у вершины на высоте около 7200 метров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Mountain.ru.

«Спасательная операция на пике Победа окончательно завершена. Итальянские пилоты улетели. Погоды нет», — сообщил профильный портал. Ранее в МЧС Кыргызстана рассчитывали, что сегодня на пике Победы будет хорошая погода, которая позволит запустить дрон к месту, где находится альпинистка, а потом, если она будет жива, отправить за ней специальный вертолет.

Новость дополняется…