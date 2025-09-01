EN
СМИ: задержанную россиянку готовятся экстрадировать из Казахстана

2 минуты чтения 19:35 | Обновлено: 19:36

Издание Orda сообщило, что в его чат-бот прислали сообщение о задержании в аэропорту Алматы россиянки, чье имя не называется. Утверждается, что женщину готовят к экстрадиции в Россию, где на нее заведено уголовное дело из-за работы в штабах Алексея Навального.

Orda отмечает, что других сведений о задержанной изданию пока не предоставили. В департаменте полиции на транспорте подтвердили задержание россиянки и подготовку к ее экстрадиции, однако там назвали другую причину, по которой женщину объявили в розыск в России.

«При проверке установлено, что женщина находилась в межгосударственном розыске по подозрению в совершении имущественных преступлений», — заявили в полиции. Сейчас россиянка находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что российского блогера и активиста Леонида Закамалдина хотят экстрадировать из Венесуэлы. В России на него заведено уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и госизмене (ст. 275 УК). Мужчина находится в заключении с прошлого года, а его адвокат настаивает, что экстрадиция нарушит конституцию Венесуэлы, поскольку Закамалдин запросил там политическое убежище.

В феврале этого года стало известно, что Россия потребовала от Чехии выдать журналистку и бывшую ведущую ВГТРК Фариду Курбангалееву, на которую в 2024 году завели два уголовных дела, а также внесли в списки «иноагентов» и «террористов и экстремистов».

При этом в начале этого года глава российского МВД Владимир Колокольцев пожаловался, что власти других стран стали чаще отказывать России в экстрадиции ее граждан. Эти отказы он назвал «политически мотивированными».

