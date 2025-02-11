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Общество

Россия потребовала от Чехии выдать экс-ведущую ВГТРК

10:20 11.02.2025

Генпрокуратура России потребовала от Чехии экстрадиции журналистки и экс-ведущей ВГТРК Фариды Курбангалеевой. Об этом Курбангалеева сообщила в своем фейсбуке.

«Сегодня чешская полиция вручила мне письмо о том, что Генпрокуратура РФ потребовала моей экстрадиции. Это, несомненно, большая честь для меня, потому что таким образом Россия признает мой вклад в борьбу с преступным путинским режимом», — написала она.

В письме чешской полиции не говорится о том, что стало поводом для требования ее экстрадиции, однако журналистка предполагает, что речь идет о двух уголовных делах, которые завели на нее в России в 2024 году.

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В июне стало известно, что Минюст внес Курбангалееву в реестр «иноагентов», а Росфинмониторинг — в «перечень террористов и экстремистов». Издание «Idel.Реалии» также обнаружило, что МВД объявило журналистку в розыск по уголовной статье.

Позже «Медиазона» сообщила, что суд заочно арестовал Курбангалееву по делу о военных «фейках» по мотивам политической ненависти (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).  

Согласно материалам дела, журналистка «считает правильной деятельность организаций, признанных в РФ террористическими». Отмечалось, что 14 июня уголовные дела были объединены в одно производство. По словам следователя, деятельность журналистки направлена против безопасности государства, поэтому она проверяется и на причастность к другим преступлениям.

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Вместе с ней по этому делу проходит участник легиона «Свобода России» Алексей Барановский, у которого Курбангалеева брала интервью для своего ютуб-канала. 

«Разумеется, оба [дела] высосаны из пальца. А зная принципиальность Чехии в таких вопросах, я уверена, что родина будет сосать», — написала Курбангалеева в своем фейсбуке. 

Журналистка добавила, что отказалась от услуг государственного адвоката. В настоящее время она проживает в Чехии и ведет свой ютуб-канал.

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