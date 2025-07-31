Россиянина с антивоенной позицией хотят депортировать из Венесуэлы

Власти Венесуэлы планируют депортировать в Россию блогера и активиста Леонида Закамалдина, российские власти разыскивают его по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК) и госизмене (ст. 275 УК). Об этом пишет медиа «Вот так».

Закамалдина объявили в розыск за антивоенные публикации в интернете, отмечают журналисты. Он находится в заключении уже год, недавно у него случился сердечный приступ во время поездки из тюрьмы в суд. Адвокат мужчины настаивает на том, что его возможная экстрадиция противоречит конституции страны.

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Защищающий Закамалдина Нума Рохас рассказал «Вот так», что россиянин запросил политическое убежище в Венесуэле — законодательство страны, по его словам, запрещает высылать иностранных граждан «по политическим или военным» причинам. Рохас также утверждает, что между Россией и Венесуэлой нет договора об экстрадиции, поэтому судьбу Закамалдина будет решать Верховный суд Венесуэлы.

Россию Закамалдин покинул еще в 2014 году, переехав в Украину. Он прожил несколько лет в Киеве, участвовал в кампаниях по сбору денег для украинских военных, а также гражданских лиц, пострадавших в ходе боевых действий. После начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году власти Украины аннулировали его ВНЖ, заморозили банковские счета и арестовали имущество.

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Мужчина приехал в Венесуэлу для оформления местного гражданства — он считал, что новый паспорт поможет ему вернуться в Украину, получить новый ВНЖ и восстановить доступ к имуществу. Однако в Южной Америке Закамалдин стал жертвой мошенника, а позже был арестован иммиграционной службой по запросу России в аэропорту Каракаса.

Закамалдин находится в заключении более года, генпрокурор Венесуэлы подтвердил, что власти страны рассматривают возможность его экстрадиции. Вынесение решения по делу россиянина ожидается в ближайшие 15 дней, пишут журналисты. Известно также о том, что украинские правозащитники пытаются добиться принятия Закамалдина в украинское гражданство, однако они до сих пор не получили ответа от властей Украины.