EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В США заявили о поставках оружия Киеву для ударов вглубь России

2 минуты чтения 09:17

Соединенные Штаты поставляют Украине вооружения, которые позволяют бить глубже по территории России. Об этом в интервью Fox News заявил  постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.

По его словам, стратегия президента США Дональда Трампа кардинально отличается от той, которую применял предыдущий президент Джо Байден. К примеру, американское оружие, используемое сейчас на фронте в Украине, не финансируется за счет средств американских налогоплательщиков, подчеркнул Уитэкер.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Он также отметил, что США ведут переговоры с Россией, чего не происходило при администрации Байдена. «И наконец, мы предоставляем Украине средства для более дальних ударов, и, скорее всего, украинцы будут их использовать», — заявил постпред США при НАТО.

О каких системах вооружения идет речь — Уитэкер не уточнил, но сказал, что Соединенные Штаты направляют Киеву «около миллиарда долларов в месяц» через партнеров по НАТО.

«Президент Трамп добивается того, чтобы, во-первых, Украина могла продолжать защищаться, предоставляя ей средства для более дальних ударов, которые, очевидно, могут быть использованы и в наступательных целях. За последний месяц Украина уже вывела из строя примерно 20% нефтеперерабатывающих мощностей России», — заявил Уитэкер.

«Орский Чикатило» и убийца-монах
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
Криминал18 минут чтения

Ранее Управление военного сотрудничества Пентагона официально подтвердило, что США одобрили продажу Украине 3350 зенитных ракет увеличенной дальности ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов. Финансирование пакета вооружения возьмет на себя Дания, Нидерланды, Норвегия, а также программа внешней военной помощи США.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, ранее писала, что украинской стороне по-прежнему запрещается использовать часть американского вооружения для ударов вглубь по территории России. Эти ограничения, как утверждали источники, серьезно ограничивают боевые возможности ВСУ и их способность эффективно противодействовать российской агрессии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы