В США заявили о поставках оружия Киеву для ударов вглубь России

Соединенные Штаты поставляют Украине вооружения, которые позволяют бить глубже по территории России. Об этом в интервью Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.
По его словам, стратегия президента США Дональда Трампа кардинально отличается от той, которую применял предыдущий президент Джо Байден. К примеру, американское оружие, используемое сейчас на фронте в Украине, не финансируется за счет средств американских налогоплательщиков, подчеркнул Уитэкер.
Он также отметил, что США ведут переговоры с Россией, чего не происходило при администрации Байдена. «И наконец, мы предоставляем Украине средства для более дальних ударов, и, скорее всего, украинцы будут их использовать», — заявил постпред США при НАТО.
О каких системах вооружения идет речь — Уитэкер не уточнил, но сказал, что Соединенные Штаты направляют Киеву «около миллиарда долларов в месяц» через партнеров по НАТО.
«Президент Трамп добивается того, чтобы, во-первых, Украина могла продолжать защищаться, предоставляя ей средства для более дальних ударов, которые, очевидно, могут быть использованы и в наступательных целях. За последний месяц Украина уже вывела из строя примерно 20% нефтеперерабатывающих мощностей России», — заявил Уитэкер.
Ранее Управление военного сотрудничества Пентагона официально подтвердило, что США одобрили продажу Украине 3350 зенитных ракет увеличенной дальности ERAM и сопутствующего оборудования на общую сумму 825 миллионов долларов. Финансирование пакета вооружения возьмет на себя Дания, Нидерланды, Норвегия, а также программа внешней военной помощи США.
Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, ранее писала, что украинской стороне по-прежнему запрещается использовать часть американского вооружения для ударов вглубь по территории России. Эти ограничения, как утверждали источники, серьезно ограничивают боевые возможности ВСУ и их способность эффективно противодействовать российской агрессии.