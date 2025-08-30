«Орский Чикатило» и убийца-монах

Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет

В июле 2025 года МВД обновило список самых разыскиваемых преступников России. В нем — 11 человек, и почти все находятся в бегах уже более 10 лет. За помощь в розыске каждого министерство предлагает по миллиону рублей. «Холод» рассказывает истории нескольких из них.

«Орский Чикатило»

Валерий Андреев, 13 лет в розыске

С 2006 года в Оренбургской области и соседних районах массово пропадали молодые женщины. Сценарии исчезновений были схожими: они ждали транспорт на остановках или голосовали на обочине, садились в машину и не возвращались домой. Тела девушек впоследствии находили в безлюдных местах за городом. Данные экспертиз показывали, что их насиловали. Несколько дел об исчезновениях девушек, которые были возбуждены в разных районах Оренбургской области, объединили и начали искать серийного убийцу.

Ольга Журавлёва. Фото: Bloknot

Нашли его только в 2012 году. Тогда в Орске пропала 18-летняя Ольга Журавлева. Июльским вечером она должна была пойти на встречу с подругой, но опоздала на автобус. Тогда Журавлева решила поймать попутку — предупредила подругу по телефону, что приедет через 20 минут, но вскоре перестала отвечать на звонки. Семья сразу начала поиски, к которым подключились волонтеры и полиция.

Валерий Андреев. Фото: СК РФ

Помогла оперативникам местная пенсионерка — она вспомнила, как девушка садилась в необычную белую иномарку. Полицейские определили марку машины — корейский внедорожник SsangYong. Таких в Орске было всего два. Один из них принадлежал 55-летнему дальнобойщику Валерию Андрееву. Биллинг его телефона показал: Андреев и Журавлева находились в одном месте во время исчезновения последней.

Валерий Андреев родился в 1957 году и жил в Орске. Он был женат и воспитывал двух сыновей — по словам знакомых, был добропорядочным и вежливым человеком. Коллеги отзывались об Андрееве хорошо: пил редко и не курил, правда, в последние годы стал замкнутым и отправлялся на рейсы в одиночку.

«Никогда в караваны с нами не ходил. Мы идем несколькими машинами, а он постоянно где-то терялся. Тогда никто и не обращал внимания», — говорил его коллега Николай Долгов

В июле 2012 года оперативники нашли Андреева и доставили в отдел полиции на допрос. Но тогда у подозреваемого не оказалось с собой паспорта, а следователь и прокурор тем временем настаивали, что задерживать его нет основания. Оперативники отправили Андреева домой за паспортом. Он позвонил жене Татьяне с чужого телефона и сказал: «Пусть разбираются». Больше его никогда не видели.

Через пару дней полицейские обыскали грузовик, личный автомобиль и гараж Андреева. Помимо женских расчесок и украшений там нашли окровавленные молотки, ножи и леску, а еще одеяло со следами спермы и крови, волосы и частицы кожи Ольги Журавлевой. Через год, в сентябре 2013 года, обнаружили и останки Журавлевой — череп и фрагменты костей нашли в лесополосе рядом с поселком Джанаталап, недалеко от трассы Орск-Челябинск.

Фото: 24.мвд.рф

Андреева объявили в федеральный розыск и заочно обвинили в восьми убийствах, однако жертв может быть гораздо больше. Его также объявили в международный розыск — однако это не принесло результатов. До сих пор люди из разных городов утверждают, что видели мужчину, похожего на Андреева, — подобные сообщения приходили, например, из Подмосковья, Новосибирска, Иркутска, Сочи и даже с Кубы.

Генетический код Андреева внесли в базу данных Следственного комитета. Одни правоохранители предполагают, что он жив и пользуется поддельными документами, другие — что мог давно погибнуть, ведь человек без криминального опыта не может скрываться так долго. Как бы то ни было, нет никакой информации о его местоположении. Жена, сыновья и знакомые тоже помочь не могут — за прошедшие годы Андреев, по их словам, ни разу не выходил на связь.

Месть судье

Владимир Кириллов, 16 лет в розыске

Владимир Кириллов родился 31 мая 1956 года в селе Новый Буян Самарской области, но позже его семья перебралась в Тольятти. Там Кириллов закончил школу и электротехнический факультет института, а потом вступил в организованную преступную группу (ОПГ).

В 2003 году он переехал в Самару и купил участок земли площадью 3,9 тысячи квадратных метров, чтобы строить там коттеджи. Однако сделка прошла без согласования мэрии. «Проще говоря, был произведен самозахват. Судами районной инстанции сделка была аннулирована», — рассказал сотрудник прокуратуры изданию «Коммерсантъ».

После неудачных попыток вернуть землю, в 2008 году Кириллов решил отомстить. Он задумал расправиться с председателем Самарского областного суда, 55-летней Любовью Дроздовой, и нанял киллера — 35-летнего мелкого предпринимателя Сергея Африкяна. Ему пообещали заплатить не меньше 100 тысяч долларов.

Любовь Дроздова. Фото: Самарский областной суд

Африкян купил пистолет системы «Марголина» и патроны и в течение недели следил за Дроздовой, изучая ее маршруты и график. Утром 25 ноября Африкян ждал Дроздову у подъезда. В 9 часов 22 минуты она вышла из дома и направилась к служебной машине — киллер увидел ее и выстрелил.

Пуля попала Дроздовой в живот, повредила жизненно важные органы и застряла в позвоночнике. Но ее доставили в больницу живой. «Любовь Петровну спасло то, что ее водитель — муж одного из судей Ленинского района. Мужик попытался вызвать “03” — там не отвечают, пересменка у них была, что ли, — вспоминал знакомый личного шофера Дроздовой. — К счастью, догадался позвонить жене, та — наверх, и так дошли чуть ли не до комитета здравоохранения. В итоге скорую, которая ехала на другой вызов, срочно развернули».

В реанимацию Дроздова попала с сильной кровопотерей. Врачи приступили к операции — она длилась пять часов, но пулю достать не удалось. На следующий день Дроздова пришла в сознание, и пулю попробовали извлечь снова. Однако и вторая операция прошла неудачно. Лишь с третьей попытки, 4 декабря, пулю достали из тела Дроздовой и отправили на экспертизу, чтобы определить тип оружия.

Оперативники поговорили со свидетелями, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели машину киллера: зеленый «Шевроле Нива». Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал Сергею Африкяну, знакомому Кириллова. Следователи изучали дела, которые рассматривала судья, и убедились, что Кириллов причастен к покушению. Сама Дроздова не запомнила нападавших.

Заказчика и исполнителя объявили в розыск. Однако в начале января 2009 года со дна одного из озер Самарской области подняли автомобиль Африкяна — тогда следователи стали отрабатывать версию, что оба преступника мертвы. Якобы Кириллов, чтобы не платить за неудавшееся покушение и избавиться от свидетеля, задумал убить Африкяна. Его устранение он заказал знакомым тольяттинцам, Владимиру Марьенкову и Анатолию Тищенко, а они убили обоих и забрали деньги себе.

Кириллова и Африкяна тем не менее заочно обвинили и объявили в розыск. В 2012 году следователи выяснили, что у Кириллова есть недвижимость и счета в Испании и Швейцарии. Они направили иностранным коллегам данные преступника, но найти его так и не удалось. Марьенков и Тищенко тоже все еще находятся в розыске.

Судью Любовь Дроздову выписали из больницы через два с половиной месяца после покушения, в феврале 2009 года, и она вернулась к работе. Спустя 10 лет она ушла в отставку — а до этого получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарность президента и звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 26 мая 2025 года Дроздова скончалась на 73-м году жизни.

Жертва с бомбой

Дмитрий Мамонов, 23 года в розыске

Дмитрий Мамонов родился 3 октября 1981 года в городе Иваново. Во время учебы в школе он, по словам знакомых, был тихим и неприметным подростком. После окончания университета он переехал в Мурманск, где и совершил преступление.

26 апреля 2002 года Мамонов пошел в гости к знакомому по фамилии Редько. Неизвестно почему, но в какой-то момент Мамонов несколько раз ударил знакомого ножом в шею, и тот скончался.

Дмитрий Мамонов. Фото: МВД РФ

Чтобы скрыть следы преступления, Мамонов прикрепил к телу Редько самодельное взрывное устройство, а провод от детонатора подвел к дверному замку. По его задумке, бомба должна была взорваться, когда кто-то позвонит в дверной звонок. Прежде чем покинуть квартиру, Мамонов заткнул слив в ванной и открыл краны — хотел, чтобы соседей снизу затопило, они пошли бы разбираться и привели бомбу в действие.

Через некоторое время соседка действительно пришла к квартире Редько и стала звонить дверь, которую ожидаемо никто не открыл — однако и взрыва не произошло. Она позвала на помощь других соседей, у которых были запасные ключи. Вместе соседи зашли в квартиру, обнаружили тело Редько и вызвали милицию. Убийцу вычислили быстро, но найти его не могут уже 23 года — не помогло даже объявление Мамонова в международный розыск.

Убийца-монах

Андрей Кузнецов, 24 года в розыске

Андрей Кузнецов по кличке Рыжий родился 23 октября 1974 года в городе Полевской Свердловской области. В апреле 1996 года его осудили за разбой и приговорили к восьми годам лишения свободы. Через год его освободили досрочно, однако вскоре он получил следующий срок — шесть месяцев лишения свободы за кражу.

Андрей Кузнецов. Фото: МВД РФ

После освобождения Кузнецов сколотил банду, куда вошли еще два человека. В феврале 1999 года они раздобыли оружие и пошли грабить торговцев с рынка — братьев Мирзоевых и мужчину по фамилии Раджабов — они втроем снимали жилье в одном из микрорайонов Екатеринбурга.

Кузнецов с подельниками постучались в квартиру и представились сотрудниками Уголовного розыска. Жильцы открыли дверь — бандиты ворвались в квартиру и, угрожая пистолетами, стали требовать деньги и драгоценности. Мирзоевы и Раджабов пытались сопротивляться, но преступники открыли огонь, а затем связали их, еще живых, заткнули им рты и добили выстрелами в голову. Стрелял главарь банды Кузнецов.

Преступники украли из квартиры 4000 рублей наличными и кожаную куртку одного из убитых. Кузнецов забрал себе 1600 рублей и куртку, а остальное поделил поровну между подельниками.

Двух бандитов задержали — в 2001 году их приговорили к 10 и 19 годам колонии. Кузнецову удалось скрыться. В том же году его объявили в федеральный розыск. Чтобы его не поймали, он жил в разных регионах, в том числе на Камчатке и в Осетии, а также несколько раз менял фамилию и дату рождения в документах — успел побывать еще Храмовым и Осиповым. А в 2016 году Кузнецов вернулся в Свердловскую область и под именем монаха Силуана укрылся в Среднеуральском женском монастыре.

Схиигумен-царебожник Сергий после ареста. Фото: Телекомпания ОТВ

Основателем и руководителем монастыря был 61-летний схиигумен Сергий. Его настоящее имя — Николай Романов, и до этого он 13 лет отсидел в колонии. Романов совершил два преступления: насмерть сбил человека, а также убил кого-то во время разбойного нападения. Кузнецов стал его келейником (помощником в бытовых вопросах) и личным телохранителем.

Кузнецова-Силуана Сергий уважал и говорил остальным послушникам о его «высоком уровне духовности». «Покажи им свои руки, сожми в кулак, — просил Силуана Сергий во время церковной службы. — Знаете, почему у него такие руки? Потому что он делает 1000–1500 поклонов за ночь. Полторы тысячи поклонов земных за вас всех».

Послушники тоже относились к Силуану хорошо. О прошлом его не спрашивали, поскольку считали, что он уже «отмолил свои грехи».

«Человек он добрый, отзывчивый, смиренный, верующий в бога, — говорила одна из монахинь. — В меру серьезен, в меру строг, но справедливый. Всегда откликнется на любую просьбу»

В апреле 2020 года схиигумена Сергия лишили права проповедовать, а в сентябре и отлучили от церкви — началось все, когда в апреле 2020 года он записал обращение, в котором назвал эпидемию коронавируса «несуществующей»: «Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга, — говорил Сергий во время проповеди. — Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род».

Среднеуральский женский монастырь. Фото: Vyacheslav Bukharov /Wikimedia Commons

Тогда же СМИ стали писать о том, что у монахов в монастыре Сергия забирают паспорта, а детей бьют и насилуют. Сергия обвинили по трем уголовным статьям — «Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица», «Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений» и «Самоуправство». В ночь на 29 декабря 2020 года омоновцы штурмом взяли монастырь и задержали его.

Спустя два месяца, 26 февраля 2021 года, силовики штурмовали монастырь вновь — на этот раз искали Кузнецова. По одной версии, его вычислили по фото и видео отца Сергия. По другой — его сдал один из послушников монастыря, знавший о его прошлом.

После часа ночи в монастырь прибыли сотрудники ОМОНа и других подразделений Росгвардии. Обыски шли в подсобках, котельных и в жилых корпусах, помещения оцепили. Когда силовики попробовали попасть в храм иконы «Спорительница хлебов», монахи забаррикадировались, чтобы не пустить их в алтарную комнату. В 30-градусный мороз послушники выстроились на улице и молились с фотографиями отца Сергия в руках — около 30 человек простояли на улице до утра, всю ночь звонил колокол.

Всех мужчин с бородой силовики сравнивали с фотографией Силуана. 19 человек забрали в отделение для выяснения личности, но вскоре отпустили — Кузнецова среди них не оказалось. Он мог скрыться накануне или сбежать в лес в первые минуты штурма. В марте около 300 силовиков искали Кузнецова и в дальних скитах, тоже связанных с монастырем, но безрезультатно.

В январе 2023 года Сергия приговорили к семи годам колонии — Силуана так и не нашли.

«Очень хитрый»

Андрей Самойлов, 33 года в розыске

Андрей Самойлов родился 28 ноября 1969 года в Челябинске. 11 ноября 1991 года он вместе с другом, 22-летним Владимиром Гапоновым, пришел в гости к знакомым — челябинскому бизнесмену Макарову и его жене. «Они вхожие в дом были. Прекрасно знали. С родителями на рыбалку ездили», — вспоминал позже сын Макаровых. Однако во время застолья гости по неизвестной причине схватились за ножи.

Супруги Макаровы скончались сразу — прямо на глазах у восьмилетнего сына. Дедушка догнал убийц у подъезда и получил удар ножом в шею. Он поехал на лечение в Германию, но умер через год. Из взрослых спаслась только бабушка, которая заперлась вместе с внуком в комнате. Она его и вырастила.

Андрей Самойлов. Фото: МВД РФ

Первым делом следователи предположили, что Самойлов и Гапонов хотели обокрасть семью бизнесмена. Однако осмотр квартиры показал, что все ценности остались на месте.

Убийцы подались в бега. Четыре года о Самойлове не было новостей, пока в марте 1995 года он не появился в Сургуте, где предположительно работал киллером на местные ОПГ и выстрелил в бизнесмена по фамилии Кожевников — тот задолжал денег сургутскому криминальному авторитету. Кожевников скончался в больнице, а Самойлову вновь удалось скрыться.

В 1998 году милиционеры задержали Гапонова. «Самойлова мы завалили, чтобы нам не мешал», — заявил он на допросе. Впрочем, слова Гапонова подтвердить не смогли, и Самойлов до сих пор числится в розыске — дольше, чем кто-либо в России.

«Самойлов жив на 100%. Он просто скрывается где-то — очень хитрый», — говорил бывший оперативник Рашид Насибуллин

Гапонов же отсидел 19 лет, вышел на свободу и теперь живет в Челябинске.

