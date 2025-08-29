В Пентагоне подтвердили одобрение сделки по продаже тысяч дальнобойных ракет для Украины 

США одобрили сделку по продаже для нужд Украины 3350 ракет увеличенной дальности ERAM и оборудования, сумма которой составляет 825 миллионов долларов. Ее оплатят за счет Дании, Нидерландов и Норвегии, а также внешнего военного финансирования от США, сообщило Управления военного сотрудничества Пентагона.

«ERAM — пример совместной работы с нашими союзниками по НАТО по разработке эффективной и масштабируемой системы, способной быть доставленной в сжатые сроки», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что Белый дом дал «зеленый свет» для этой продажи писало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

В свою очередь, американский телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники, уточняет, что речь идет о ракетах дальностью примерно от 250 до 450 километров, которые могут поставить в Украину уже до конца года, если сделка благополучно завершится. При этом пока остается неясным, будут ли США как-то ограничивать применение этих ракет украинскими военными. Во время правления предыдущего президента США Джо Байдена Вашингтон запрещал Киеву использовать поставленное ему оружие для ударов по целям на международно признанной российской территории, а в 2024 году смягчил это требование, позволив применять американские ракеты для поражения готовящимся к наступлению российский подразделений, находящимся в непосредственной близости от границы России и Украины.

В то же время собеседники WSJ утверждали, что Вашингтон до сих пор ограничивает использование поставляемого им оружия, запрещая Киеву бить им по российской территории. По их словам, эти ограничения значительно сокращают возможности ВСУ эффективно использовать эти вооружения для борьбы с российской агрессией.