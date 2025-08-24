EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: США одобрили продажу Украине более трех тысяч ракет дальнего радиуса

2 минуты чтения 08:57 | Обновлено: 09:02

Администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет расширенного радиуса действия (ERAM), которые должны поступить ВСУ через шесть недель. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По их словам, пакет вооружений на общую сумму 850 миллионов долларов включает в себя и другие позиции помимо ракет. Отмечается, что большую часть финансирования поставки взяли на себя европейские страны.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Собеседники газеты подчеркнули, что для использования Украиной ракет ERAM, которые имеют радиус действия 240-450 километров, потребуется одобрение со стороны Пентагона. Как уточнила газета, одобрение сделки отложили до завершения переговоров Трампа с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию.

В июле Трамп заявил, что США готовы предоставить вооружение Киеву при условии, что расходы возьмут на себя европейские партнеры. Это заявление прозвучало вскоре после временной заморозки поставок, связанной с внутренней проверкой Пентагоном собственных складских запасов. Тогда же Трамп отметил, что США «не рассматривают» возможность передачи Украине дальнобойных систем для ударов по Москве.

По словам источников The Wall Street Journal, Пентагон уже несколько месяцев ограничивает использование Украиной дальнобойных ракет по территории России. Сообщается, что такой запрет серьезно ограничивает возможности Киева применять высокоточное оружие в борьбе с российским вторжением.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Собеседники газеты рассказали, что с конца весны в Пентагоне действует неафишируемая процедура одобрения, которая блокирует применение американских ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) против целей на российской территории. По их словам, как минимум один запрос Киева на удар по цели на территории России с использованием ATACMS был отклонен.

Газета объяснила, что запрет на дальнобойные удары был введен США, чтобы склонить Кремль к началу мирных переговоров с Украиной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram