СМИ: США одобрили продажу Украине более трех тысяч ракет дальнего радиуса

Администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет расширенного радиуса действия (ERAM), которые должны поступить ВСУ через шесть недель. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По их словам, пакет вооружений на общую сумму 850 миллионов долларов включает в себя и другие позиции помимо ракет. Отмечается, что большую часть финансирования поставки взяли на себя европейские страны.

Собеседники газеты подчеркнули, что для использования Украиной ракет ERAM, которые имеют радиус действия 240-450 километров, потребуется одобрение со стороны Пентагона. Как уточнила газета, одобрение сделки отложили до завершения переговоров Трампа с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию.

В июле Трамп заявил, что США готовы предоставить вооружение Киеву при условии, что расходы возьмут на себя европейские партнеры. Это заявление прозвучало вскоре после временной заморозки поставок, связанной с внутренней проверкой Пентагоном собственных складских запасов. Тогда же Трамп отметил, что США «не рассматривают» возможность передачи Украине дальнобойных систем для ударов по Москве.

По словам источников The Wall Street Journal, Пентагон уже несколько месяцев ограничивает использование Украиной дальнобойных ракет по территории России. Сообщается, что такой запрет серьезно ограничивает возможности Киева применять высокоточное оружие в борьбе с российским вторжением.

Собеседники газеты рассказали, что с конца весны в Пентагоне действует неафишируемая процедура одобрения, которая блокирует применение американских ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) против целей на российской территории. По их словам, как минимум один запрос Киева на удар по цели на территории России с использованием ATACMS был отклонен.

Газета объяснила, что запрет на дальнобойные удары был введен США, чтобы склонить Кремль к началу мирных переговоров с Украиной.