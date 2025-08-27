В Google заявили о непричастности к перебоям в работе Meet

В Google заявили, что перебои в работе сервиса Google Meet, наблюдающиеся у пользователей из России, происходят не из-за проблем на стороне компании. Комментарий Google опубликован РБК.

Россияне начали замечать перебои в работе Google Meet еще 22 августа. Тогда, по данным сервиса Downdetector, на работу Google Meet пожаловались около 15 тысяч человек. Массовые сбои повторились 27 августа.

Пользователи жалуются на невозможность воспользоваться сайтом или приложением, а также на проблемы со звонками и звуком. Роскомнадзор опровергает введение ограничений на работу сервиса на территории России.

Google отмечает, что компания известно об этих проблемах. Приложение Google Meet вышло на второе место по скачиваниям в российском сегменте App Store среди бесплатных приложений для связи после блокировки звонков в WhatsApp и Telegram.

Российские власти не исключают полной блокировки и Google Meet, однако о применении этой меры официально не сообщается. После ограничения звонков в WhatsApp и Telegram «Верстка» со ссылкой на источники писала, что власти могут готовиться к полной блокировке иностранных мессенджеров для того, чтобы россияне переходили в государственный мессенджер Max.

Российские власти, по данным журналистов, не блокируют весь функционалов мессенджеров, чтобы «протестировать реакцию населения» и одновременно привлечь внимание к скачиванию «нового приложения, чтобы звонить». После блокировки звонков в WhatsApp и Telegram именно Max вышел на первое место по скачиваниям в своем сегменте у российских пользователей Google Play и App Store.

При блокировке звонков в мессенджерах в РКН заявили, что WhatsApp и Telegram стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Этот вывод противоречит данным Центробанка, из которых следует, что главным каналом мошенничества в России являются телефонные звонки и СМС-сообщения (45,6%).