EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

В Google заявили о непричастности к перебоям в работе Meet

2 минуты чтения 23:27

В Google заявили, что перебои в работе сервиса Google Meet, наблюдающиеся у пользователей из России, происходят не из-за проблем на стороне компании. Комментарий Google опубликован РБК.

Россияне начали замечать перебои в работе Google Meet еще 22 августа. Тогда, по данным сервиса Downdetector, на работу Google Meet пожаловались около 15 тысяч человек. Массовые сбои повторились 27 августа.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Пользователи жалуются на невозможность воспользоваться сайтом или приложением, а также на проблемы со звонками и звуком. Роскомнадзор опровергает введение ограничений на работу сервиса на территории России.

Google отмечает, что компания известно об этих проблемах. Приложение Google Meet вышло на второе место по скачиваниям в российском сегменте App Store среди бесплатных приложений для связи после блокировки звонков в WhatsApp и Telegram.

Российские власти не исключают полной блокировки и Google Meet, однако о применении этой меры официально не сообщается. После ограничения звонков в WhatsApp и Telegram «Верстка» со ссылкой на источники писала, что власти могут готовиться к полной блокировке иностранных мессенджеров для того, чтобы россияне переходили в государственный мессенджер Max.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

Российские власти, по данным журналистов, не блокируют весь функционалов мессенджеров, чтобы «протестировать реакцию населения» и одновременно привлечь внимание к скачиванию «нового приложения, чтобы звонить». После блокировки звонков в WhatsApp и Telegram именно Max вышел на первое место по скачиваниям в своем сегменте у российских пользователей Google Play и App Store.

При блокировке звонков в мессенджерах в РКН заявили, что WhatsApp и Telegram стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Этот вывод противоречит данным Центробанка, из которых следует, что главным каналом мошенничества в России являются телефонные звонки и СМС-сообщения (45,6%).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти