Пользователи пожаловались на проблемы с Google Meet

В работе сервиса Google Meet зафиксированы перебои. По данным сайта Downdetector, с 11 до полудня по московскому времени количество жалоб на сайт и приложение резко возросло.

Большинство жалоб связаны с неполадками в работе сайта (44%). Пользователи также сообщают о сбоях в приложении и о проблемах общего характера. О трудностях с использованием сервиса сообщили жители Карелии, Ивановской и Московской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Всего за сутки, по подсчетам Downdetector, на работу Google Meet пожаловались около 15 тысяч человек.

Google Meet — это сервис для видеоконференций и аудиозвонков от компании Google. Он позволяет проводить онлайн-встречи, звонки и вебинары с возможностью подключения большого числа участников.

Среди россиян популярность этой площадки, как пишут российские СМИ, выросла после того, как власти ограничили звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Это произошло 13 августа. В Роскомнадзоре тогда заявили, что ограничения направлены на борьбу с телефонным мошенничеством и терроризмом.

В ответ на это в Telegram подчеркнули, что самостоятельно блокируют вредоносные аккаунты, распространяющие «призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству».

В свою очередь, в WhatsApp обвинили российские власти в попытке ограничить право пользователей на безопасное общение, и пообещали сохранить доступность переписки со сквозным шифрованием по всему миру, включая Россию.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что из-за блокировки голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp нагрузки на сети российских операторов резко выросли. Так, по данным Т2, средний прирост голосового трафика составил 9%, а в некоторых регионах — 25%.