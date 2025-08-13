EN
Общество

Власти сообщили о блокировке звонков в WhatsApp и Telegram

2 минуты чтения 16:05 | Обновлено: 16:35

Роскомнадзор сообщил о введении ограничений на совершение звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Об этом пишет РБК.

Подобные меры в ведомстве объяснили «противодействием преступникам». 

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — заявили в пресс-службе ведомства. 

Там также заверили, что «никаких иных ограничений функционала мессенджеров не вводится». «Борьба со звонками преступников ведется последовательно. С 2024 года работает система „Антифрод“, обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества», — заявили в Роскомнадзоре. 

На этой неделе «большая четверка» операторов связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — обратилась с предложением заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Media» со ссылкой на источник в правительстве. Собеседник РБК в одном из телеком-операторов подтвердил, что аналогичная инициатива выдвигалась в мае, но тогда не получила поддержки. При этом высокопоставленный источник на телеком-рынке заявил, что сообщения о новой инициативе стали неожиданностью для самих компаний.

Ранее «Холод» собрал советы экспертов по альтернативным сервисам для интернет-звонков. Российским пользователям по-прежнему доступны бесплатные зарубежные программы для онлайн-конференций — Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, а также Jitsi Meet.

Мессенджер Signal предлагает функционал, схожий с WhatsApp и Telegram, включая переписку и видео-звонки. Чтобы обойти блокировку, в мобильной версии достаточно включить в настройках функцию «Обход цензуры» («Настройки» — «Конфиденциальность» — «Расширенные»). «Холод» проверил, что она работает для пользователей в России.

