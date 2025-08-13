EN
Интернет и мемы

СМИ: власти задумались над полной блокировкой WhatsApp и Telegram

2 минуты чтения 19:54

Администрация президента решила отказаться от моментальной полной блокировки WhatsApp и Telegram в России после совещаний с Минцифры и ФСБ. Власти решили «протестировать реакцию населения» ограничением звонков, сообщает «Верстка» со ссылкой на анонимные источники.

«Ограничение звонков — компромиссное решение, чтобы сейчас не блокировать мессенджеры», — цитируют журналисты источника, близкого к администрации президента. Он же рассказал, что блокировка может быть связана с желанием властей мотивировать население к скачиванию «нового приложения, чтобы звонить».

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Журналисты считают, что за этой формулировкой скрывается государственный мессенджер Max, рекламная кампания которого началась несколько недель назад. На данный момент власти решили оставить россиянам доступ к привычным способам общениями и чатам в мессенджерах.

Однако идея о блокировке остается, отмечается в материале. «В идеальной ситуации, мы сейчас наладим поток людей в Max, а для них выкатим много интересной и полезной информации в хорошо работающей экосистеме. После чего переход можно завершать», — рассказал журналистам источник.

«Верстка» отмечает, что под завершением перехода их собеседник подразумевает полную блокировку WhatsApp и других «недружественных мессенджеров». Однако он допускает, что полностью заблокировать возможность их использования у властей не выйдет, в таком случае доступ к ним будет затруднен, но возможен. Max же может работать нестабильно из-за качества самого мессенджера.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

13 августа Роскомнадзор подтвердил, что власти России ввели ограничения на звонки с использованием Telegram и WhatsApp, необходимость этой меры объяснили необходимостью «противодействия преступникам». 

При этом в РКН заявили, что именно эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Журналист-расследователь Андрей Захаров со ссылкой на данные Центробанка отмечает, что эта информация не соответствует действительности — самым главным каналом мошенничества в России являются телефонные звонки и СМС-сообщения (45,6%).

