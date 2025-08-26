EN
Мир

Пытавшийся спасти детей турист пропал на озере Комо

2 минуты чтения

Турист из Германии, чье имя не называется, пропал на итальянском озере Комо со стороны провинции Лекко, пытаясь спасти своих детей, которые оказались в воде «при невыясненных обстоятельствах». Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, инцидент произошел накануне около пяти часов вечера. Мужчина находился в лодке и нырнул в воду, чтобы вытащить из нее двух маленьких детей, однако его, вероятно, унесло подводное течение, и больше на поверхности воды он не появлялся. Другие туристы на пляже подняли тревогу, увидев, что мужчина так и не вынырнул. Сейчас его ищут спасатели, которые запросили помощь вертолета, и водолазы.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир

Также правоохранительные органы провели предварительное расследование, чтобы восстановить картину произошедшего. Они выяснили, что семья арендовала лодку и отплыла на ней от берега. Вскоре мужчина прыгнул в воду и потерял силы в волнах.

ANSA отмечает, что районы Дорио, где пропал турист, и Колико на озере Комо пользуются большой популярностью у путешественников. Так, туристы из Германии, Швейцарии и Нидерландов любят приезжать сюда на кемпинги.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество

Ранее в России пропала группа туристов, которая отправилась к вулкану Баранского на острове Итуруп на Курилах. Их маршрут не был зарегистрирован в МЧС. После поисков, в которых принимали участие около 25 человек, спасатели эвакуировали группу на вертолете. По словам одного из туристов, они сошли с тропы из-за плохой видимости и направились в сторону Тихого океана.

В апреле сообщалось, что двое британских туристов утонули около Большого Барьерного рифа в Австралии. Их унесло в море во время купания на пляже, на котором не было спасателей.

