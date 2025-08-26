Пытавшийся спасти детей турист пропал на озере Комо

Турист из Германии, чье имя не называется, пропал на итальянском озере Комо со стороны провинции Лекко, пытаясь спасти своих детей, которые оказались в воде «при невыясненных обстоятельствах». Об этом сообщает агентство ANSA.
По его данным, инцидент произошел накануне около пяти часов вечера. Мужчина находился в лодке и нырнул в воду, чтобы вытащить из нее двух маленьких детей, однако его, вероятно, унесло подводное течение, и больше на поверхности воды он не появлялся. Другие туристы на пляже подняли тревогу, увидев, что мужчина так и не вынырнул. Сейчас его ищут спасатели, которые запросили помощь вертолета, и водолазы.
Также правоохранительные органы провели предварительное расследование, чтобы восстановить картину произошедшего. Они выяснили, что семья арендовала лодку и отплыла на ней от берега. Вскоре мужчина прыгнул в воду и потерял силы в волнах.
ANSA отмечает, что районы Дорио, где пропал турист, и Колико на озере Комо пользуются большой популярностью у путешественников. Так, туристы из Германии, Швейцарии и Нидерландов любят приезжать сюда на кемпинги.
Ранее в России пропала группа туристов, которая отправилась к вулкану Баранского на острове Итуруп на Курилах. Их маршрут не был зарегистрирован в МЧС. После поисков, в которых принимали участие около 25 человек, спасатели эвакуировали группу на вертолете. По словам одного из туристов, они сошли с тропы из-за плохой видимости и направились в сторону Тихого океана.
В апреле сообщалось, что двое британских туристов утонули около Большого Барьерного рифа в Австралии. Их унесло в море во время купания на пляже, на котором не было спасателей.