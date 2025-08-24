EN
Группа российских туристов пропала на Курилах

15:13

Глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщил в своем телеграм-канале, что группа из 10 туристов пропала в районе действующего вулкана Баранского на острове Итуруп.

По его данным, туристы перестали выходить на связь после выхода на маршрут. Информация об их пропаже поступила на пульт Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). К их поискам привлекли спасателей, полицию и военных.

«В ходе сегодняшних работ обследована территория радиусом более семи километров. Поиски осложнены неблагоприятными погодными условиями: низкая облачность, густой туман — видимость не превышает пять метров», — написал глава округа ближе к вечеру (разница во времени с Москвой составляет плюс восемь часов).

По словам Истомина, участники поисков пока не нашли следов диких животеных, которые могли бы напасть на туристов. Операцию приостановили до завтрашнего утра из-за наступления темноты. Истомин также пообещал привлечь к поискам вертолет, если это позволят сделать погодные условия.

По данным телеграм-канала Shot, организацией похода занимался турклуб «Гора», при этом маршрут, по которому пошли туристы, не был зарегистрирован в МЧС. Позже телеграм-канал написал, что двое инструкторов, сопровождавших туристов, вероятно, сами впервые пошли по этой тропе и могли заблудиться.

Shot утверждает, что восхождение на вулкан Баранского входило в 11-дневный тур, за который туристы заплатили по 120 тысяч рублей каждый. Группа, как пишет телеграм-канал, пропала во время спуска. Турист из другого отряда рассказал, что среди туристов было девять женщин. Shot добавил, что одна из туристок получила травму и не пошла в поход. Ее обнаружили в лагере.

Baza, в свою очередь, пишет, что туристы не пришли к точке сбора, где их ждал проводник на машине. Он простоял там около шести часов. Позже телеграм-канал опубликовал имена пропавших туристов. Среди них оказались четыре жителя Петербурга, четыре жителя Перми, а также по одному человеку из Самары и города Касли в Челябинской области.

