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Мир

Двое туристов утонули возле Большого Барьерного рифа

2 минуты чтения 17:28 | Обновлено: 17:36

Двое британских туристов утонули у берегов популярного туристического австралийского города Севентин Севенти на южной оконечности Большого Барьерного рифа, пишет Би-би-си. 

В воскресенье 17-летнего подростка и 46-летнего мужчину, имена которых не раскрываются, унесло в море во время купания на пляже, где не предполагалось присутствие спасателей. Позже участники спасательной операции достали их тела из воды. 

Кроме того, удалось спасти австралийца, которого также унесло в море. С серьезными травмами головы его доставили в больницу на вертолете.

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«Воскресная миссия была трудной», — говорится в сообщении австралийской службы службы спасения. Там сообщили, что граждане Великобритании умерли «несмотря на усилия всех участников» спасательной операции. 

«Мы не уверены, прыгнул ли третий человек в воду, пытаясь спасти кого-то», — сказал в интервью Австралийской вещательной корпорации Даррен Эверард из Surf Life Saving Queensland. По данным полиции, пострадавший австралиец родом из Монто, города, расположенного примерно в 150 километрах от Севентин Севенти. 

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По статистике Королевской службы спасения жизни, в Австралии в прошлом году утонули 107 человек, при этом четверть из них родились за границей. По словам Эверарда, цифры можно объяснить тем, что большинство смертельных случаев на побережье происходит в районе ручьев и мысов во время прилива, когда «на воде царит хаос».

Он обратил внимание туристов на то, что прежде, чем заходить в воду им следует  побольше узнать больше о местности, а также плавать только на пляжах, где дежурят спасатели. В свою очередь, Би-би-си пишет, что в радиусе 50 километров от города Севентин Севенти есть только один пляж, который патрулируется спасателями.

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