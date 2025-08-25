Проблемы с водой назвали возможной причиной падения самолета в Индии

Причиной падения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India могла стать протечка воды в туалете, считает авиационный эксперт и адвокат Майк Эндрюс. Его слова приводит издание The Mirror.

Эндрюс отмечает, что утечка могла вызвать короткое замыкание в электропроводке на борту судна, которое привело к отключению двигателей. О проблеме устройства системы подачи воды в туалетах самолетов Boeing, по его словам, знали в Федеральном управлении гражданской авиации США — ведомство якобы сообщало об этом за месяц до падения самолета в Индии.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

Журналисты отмечают, что Эндрюс представляет интересы части пострадавших в результате падения самолета. Мужчина рассказал, что получил данные о технических и инженерных проблемах самолета от четырех источников. Он рассматривает возможность подачи иска против Boeing в суды США, чтобы получить компенсацию.

Распространяемая предварительная версия о причинах падения самолета заключается в отключении системы подачи топлива в двигатели. В предварительном отчете утверждается также, что один из пилотов задал другому вопрос, почему тот отключил подачу топлива, пишет The Mirror. Эндрюс считает, что восстановлена и проанализирована лишь небольшая часть данных из «черного ящика» и бортового самописца самолета, из которой нельзя сделать однозначный вывод о вине пилотов.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

Ранее СМИ сообщали о проблемах конструкции новых моделей самолетов Boeing, которые приводят к отсоединению креплений унитазов и раковин. При перегрузке оборудование может оторваться от пола и заблокировать проходы и аварийные выходы из самолета.

Пассажирский самолет компании Air India разбился неподалеку от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии 12 июня 2025 года. Во время катастрофы выжить удалось лишь одному пассажиру.