EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Проблемы с водой назвали возможной причиной падения самолета в Индии

2 минуты чтения 19:45

Причиной падения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India могла стать протечка воды в туалете, считает авиационный эксперт и адвокат Майк Эндрюс. Его слова приводит издание The Mirror.

Эндрюс отмечает, что утечка могла вызвать короткое замыкание в электропроводке на борту судна, которое привело к отключению двигателей. О проблеме устройства системы подачи воды в туалетах самолетов Boeing, по его словам, знали в Федеральном управлении гражданской авиации США — ведомство якобы сообщало об этом за месяц до падения самолета в Индии.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

Журналисты отмечают, что Эндрюс представляет интересы части пострадавших в результате падения самолета. Мужчина рассказал, что получил данные о технических и инженерных проблемах самолета от четырех источников. Он рассматривает возможность подачи иска против Boeing в суды США, чтобы получить компенсацию.

Распространяемая предварительная версия о причинах падения самолета заключается в отключении системы подачи топлива в двигатели. В предварительном отчете утверждается также, что один из пилотов задал другому вопрос, почему тот отключил подачу топлива, пишет The Mirror. Эндрюс считает, что восстановлена и проанализирована лишь небольшая часть данных из «черного ящика» и бортового самописца самолета, из которой нельзя сделать однозначный вывод о вине пилотов.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

Ранее СМИ сообщали о проблемах конструкции новых моделей самолетов Boeing, которые приводят к отсоединению креплений унитазов и раковин. При перегрузке оборудование может оторваться от пола и заблокировать проходы и аварийные выходы из самолета.

Пассажирский самолет компании Air India разбился неподалеку от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии 12 июня 2025 года. Во время катастрофы выжить удалось лишь одному пассажиру.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно