У самолетов Boeing нашли новую уязвимость

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило у некоторых моделей Boeing новую проблему конструкции, которая угрожает безопасности и комфорту пассажиров. В них отваливаются раковины и унитазы.

У самолетов Boeing моделей 787-8, 787-9 и 787-10 при повышении влажности в помещении туалета может происходить гальваническая коррозия, которая приводит к отсоединению креплений унитазов и раковин. При перегрузке оборудование может оторваться от пола и заблокировать проходы и аварийные выходы из самолета.

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FAA отмечает, что число туалетов в самолетах такого типа может доходить до шести на одно судно. Проверка одного из них обойдется в пять тысяч долларов и займет 15 часов. Таким образом, расходы на проверку одного самолета могут достигать 30 тысяч долларов, количество бортов с подобной уязвимостью в Управлении оценили в 159 единиц.

Ранее сообщалось, что корпорация Boeing может лишиться государственных контрактов в США после расследования крушения двух самолетов модели 737 MAX. Компания признала себя виновной и пошла на сделку со следствием, однако, как отметили в Reuters, признание вины в уголовном преступлении «потенциально угрожает возможности заключать госконтракты с Минобороны США и NASA».

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Однако уже в конце марта 2025 года стало известно, что у корпорации есть новый контракт от государства — на производство «самого смертоносного самолета в истории». Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет передвигаться в сопровождении дронов и станет практически незаметным для обнаружения потенциальным противником.

Самолет модели F-47 разрабатывается в течение пяти лет. Трамп обещал, что он будет настолько быстрым, что «враги Америки никогда не увидят его появления».