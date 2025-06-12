Пассажирский самолет разбился в Индии

Недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает NDTV.

По данным портала News 18, борт принадлежал компании Air India и выполнял рейс в Лондон. На борту, как сообщается, могли находиться 242 человека — 10 членов экипажа и 232 пассажира. В соцсетях появились первые кадры рухнувшего самолета. Судя по фотографиям, борт упал на жилые дома недалеко от района Меганинагар.



Авиакомпания Air India в соцсети X сообщила, что с самолетом, выполнявшим рейс из Ахмадабада в Лондон, произошел «инцидент». «В настоящий момент мы выясняем подробности», — говорится в заявлении.

Согласно предварительной информации, катастрофа произошла через несколько минут после взлета, добавляет Times of India. Позже представитель индийского регулятора гражданской авиации DGCA рассказал, что пилоты успели подать сигнал бедствия. «Вскоре после взлета пилоты подали сигнал бедствия «MAYDAY» диспетчерской службе. Однако никаких дальнейших сообщений не поступало, прежде чем самолет рухнул на землю», — отметил он.



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Министр гражданской авиации Индии Кинджара Раммохан Наиду сказал, что «шокирован и опустошен известием о крушении самолета», а также заявил, что лично следит за ситуацией. «Мобилизованы спасательные команды, прилагаются все усилия для обеспечения срочной доставки медицинской помощи и гуманитарной помощи на место происшествия», — добавил он.

Россиян на борту самолета не было, пишет РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России. Это позже подтвердили в Air India. По данным авиакомпании, на рейс зарегистрировались 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один гражданин Канады и семеро граждан Португалии.

Портал Flightradar24 уточняет, что сигнал от рухнувшего пассажирского самолета пропал «менее чем через минуту» после взлета. По его данным, крушение потерпел Boeing 787-8 Dreamliner.

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Телеканал NDTV сообщил, что несколько пострадавших пассажиров уже доставлены в близлежащие больницы. На месте крушения находятся не менее 20 машин скорой помощи. Власти перекрыли подъездные пути к аэропорту и прилегающей зоне крушения, чтобы обеспечить бесперебойный доступ аварийно-спасательным службам.

Times of India пишет, что самолет был заправлен большим количеством топлива для дальнего перелета, что усилило взрыв и пожар, последовавшие за крушением. Кроме того, неназванный высокопоставленный офицер полиции сообщил изданию, что, по предварительным данным, самолет упал на общежитие врачей.

Спустя несколько часов агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию сообщило, что, вероятно, при крушении Boeing 787-8 Dreamliner никто из находившихся на борту не выжил. Представитель индийских силовиков также добавил, что из-за падения самолета на жилой район «некоторые местные жители могли погибнуть».

Обновлено в 16:06. Добавлена информация о погибших