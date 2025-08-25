Украина и США встретятся для обсуждения переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской делегаций, на которой стороны должны обсудить дальнейшие переговоры с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня будет встреча с Келлогом по продолжению этой темы, в развитие подготовки к возможности будущей встречи с российской стороной», — добавил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

Где именно пройдет встреча Украины с США, а также кто примет в ней участие, пока не сообщалось. В ходе мероприятия стороны должны обсудить в том числе гарантии безопасности для Украины. На встрече с Келлогом пойдет речь о возможном саммите Зеленского и Владимира Путина.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

Келлог приехал в Киев накануне. Его визит рассчитан на два дня и приурочен ко Дню независимости Украины.

Ранее Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне. На саммите присутствовали европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По итогам переговоров Трамп объявил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. По его словам, после нее должна была состояться трехсторонняя встреча с участием Путина, Зеленского и самого Трампа.

За домом у бабушки Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться Криминал 38 минут чтения

В то же время глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу NBC, что встреча между Зеленским и Путиным пока не планируется, поскольку для нее нет подходящей «повестки дня». Лавров обвинил Украину в препятствовании заключению мирного соглашения, а Зеленского — в том, что он не согласился с требованиями России отказаться от вступления Украины в НАТО и обсудить территориальные вопросы.