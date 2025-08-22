EN
Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

2 минуты чтения 18:25

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу NBC, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не планируется. Это, как отмечает телеканал, поставило под сомнение усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

«Президент Путин четко заявил, что готов встретиться, если у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», — заявил Лавров и добавил, что Украина якобы мешает переговорному процессу и заключению мира.

По словам министра, Россия «проявила определенную гибкость» во время встречи Путина и Трампа на Аляске. Так, по его мнению, Украина должна отказаться от членства в НАТО и обсудить территориальные вопросы, однако Зеленский, как утверждает Лавров, не согласился на эти требования.

«Он даже отказался отменять закон, запрещающий русский язык. Как мы можем встречаться с человеком, который выдает себя за лидера?» — продолжил Лавров. NBC отмечает, что в Украине нет закона, запрещающего русский язык, хотя Путин «давно и бездоказательно утверждает», что Украина якобы совершила геноцид русскоязычного населения в Донбассе. 

Лавров также заявил о нелегитимности Зеленского на посту президента Украины — выборы в стране проводили в 2019 году. На встрече с Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне Зеленский заявил, что он готов провести президентские выборы, но только после завершения войны, чтобы они были «законными и честными».

Президент Украины обвинил Россию в попытке уклониться от проведения встречи и продолжении массированных атак. NBC отмечает, что накануне российская армия осуществила самую масштабную атаку с начала июля по территории Украины, выпустив около 600 беспилотников и 40 баллистических и крылатых ракет.

Ранее Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. СМИ предположили, где и когда она может произойти, однако вскоре Трамп заявил, что не хочет присутствовать на этих переговорах.

