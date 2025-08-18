EN
Трамп и Зеленский начали встречу в Белом доме

2 минуты чтения 20:45 | Обновлено: 21:03

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский начали свою встречу в Овальном кабинете Белого дома. Перед этим они, в отличие от предыдущего саммита Трампа с Владимиром Путиным, ответили на вопросы журналистов.

В ходе разговора Трамп заявил, что «сегодня либо будет сделка, либо нет». Во втором случае он пообещал прекратить поддержку Киева. По его словам, президент США не заинтересован в переговорах о перемирии или прекращении огня — он намерен работать над установлением долгосрочного мира.

«Если все пройдет хорошо, мы проведем трехстороннюю встречу», — заявил Дональд Трамп. Он также рассказал, что встреча с Владимиром Путиным была «хорошей», и есть «шанс на получение результата».

Кроме того, президент США заявил, что «к концу дня» он расскажет о возможности дислокации войск США в Украине, и пообещал «большую помощь по вопросам безопасности». По его словам, в ходе переговоров в Белом доме будет обсуждаться допуск Украины в НАТО. Однако позже он заявил, что Украину не примут в НАТО.

«Если вернуться в прошлое, задолго до прихода к власти президента Путина, то всегда звучало заявление о том, что Украина никогда не будет принята в НАТО. Так что это было заявление, которое было сделано», — заявил Трамп.

Также он похвалил Зеленского за его костюм после того, как о нем заговорил журналист, который во время прошлой встречи Зеленского и Трампа обратил внимание, что президент Украины был одет в камуфляжную форму. Тогда это вызвало недовольство Трампа.

«Прежде всего, президент Зеленский, я хочу отметить, что вы выглядите великолепно в этом костюме. Я бы хотел извиниться», — сказал журналист.

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, «чьи карты сильнее» — Украины и или России. «Я не буду говорить об этом сейчас», — заявил президент США.

После завершения встречи с Зеленским и европейскими лидерами Трамп пообещал созвониться с Путиным. «Мы собираемся поговорить по телефону сразу после сегодняшних встреч — и, возможно, у нас будет трехсторонняя встреча», — добавил президент США.

Зеленский, в свою очередь, не ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он пойти на территориальные уступки России. Он добавил, что готов проводить президентские выборы, но после завершения войны. По его словам, в Украине нужно обеспечить перемирие, чтобы провести «законные и честные выборы». Кроме этого, Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за письмо Путину.

Общение Трампа и Зеленского с журналистами продлилось около 25 минут, после чего они перешли к закрытым переговорами. Русская служба Би-би-си отметила, что в этот раз встреча глав государств прошла в дружественной атмосфере в отличии от их предыдущих переговоров в феврале.

