Спецпосланник Трампа и западные министры посетили Киев в День независимости Украины

На Софийской площади в центре Киева прошло мероприятие в честь Дня независимости Украины, на которое прибыли западные министры и спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Об этом пишет РБК «Украина».

Сообщается, что среди западных чиновников, которые приняли участие в мероприятии, были министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, а также министр по делам ветеранов Великобритании. Кроме того, в Киев впервые прибыл премьер-министр Канады Марк Карни.

«В этот День независимости Украины и в этот критический момент в истории своей страны Канада усиливает нашу поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

К поздравлениям также присоединился Трамп. В своем письме, которое опубликовал Зеленский, американский президент отметил, что настало время «положить конец бессмысленным убийствам».

«Соединенные Штаты поддерживают урегулирование путем переговоров, которое приведет к прочному, долгосрочному миру, положит конец кровопролитию и обеспечит суверенитет Украины», — говорится в письме Трампа.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщила, что на прошлой неделе администрация Трампа одобрила продажу Украине 3 350 авиационных ракет расширенного радиуса действия (ERAM). Они должны поступить Вооруженным силам Украины через шесть недель, однако для их использования необходимо будет получить одобрение со стороны Пентагона, уточнили источники газеты.

Отмечалось, что эту сделку отложили до переговоров Трампа с Зеленским и Владимиром Путиным. Американский президент рассчитывает добиться их личной встречи, а затем организовать трехсторонние переговоры с собственным участием с целью положить конец войне.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

Еще в июле Трамп говорил, что США готовы предоставить вооружение Украине при условии, что все расходы возьмут на себя европейские страны. Это прозвучало вскоре после приостановки поставок, связанной с внутренней проверкой складских запасов Пентагоном. Тогда же Трамп подчеркнул, что США «не рассматривают» передачу Украине дальнобойных систем для ударов по Москве.