Трамп рассказал о новой схеме поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News рассказал о новом соглашении, заключенном США, Украиной и НАТО для продолжения поставок американского оружия Киеву.

По его словам, согласно новой договоренности, США будут передавать оружие НАТО, альянс оплатит его, а затем отправит Украине. «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия», — сказал Трамп, уточнив, что соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.

Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента Интернет и мемы 9 минут чтения

Говоря о возможности введения Вашингтоном новых санкций против России американский президент подчеркнул, что решение по этому вопросу он будет принимать лично. «Другими словами, это мое решение, если я захочу их применить. Они [конгресс] собираются принять очень серьезный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент сам решает, хочет ли он их применять», — пояснил он.

Кроме того, Трамп анонсировал собственное «важное заявление» по России, сообщив, что сделает его 14 июля, но не раскрыв деталей. Он также в очередной раз напомнил, что «разочарован в России». «Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — оговорился он.

Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее Криминал 7 минут чтения

9 июля американское издание Politico со ссылкой на источники писало, что Трамп выразил готовность подписать законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, но с условием, что решение об их отмене он затем сможет принять единоличное.

Документ, о котором идет речь разработал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он предполагает введение США 500% импортных пошлин на товары из стран, которые покупают российские энергоносители.