EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп рассказал о новой схеме поставок оружия Украине

2 минуты чтения 08:19

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News рассказал о новом соглашении, заключенном США, Украиной и НАТО для продолжения поставок американского оружия Киеву. 

По его словам, согласно новой договоренности, США будут передавать оружие НАТО, альянс оплатит его, а затем отправит Украине. «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия», — сказал Трамп, уточнив, что соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.

Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента
Интернет и мемы9 минут чтения

Говоря о возможности введения Вашингтоном новых санкций против России американский президент подчеркнул, что решение по этому вопросу он будет принимать лично. «Другими словами, это мое решение, если я захочу их применить. Они [конгресс] собираются принять очень серьезный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент сам решает, хочет ли он их применять», — пояснил он.

Кроме того, Трамп анонсировал собственное «важное заявление» по России, сообщив, что сделает его 14 июля, но не раскрыв деталей. Он также в очередной раз напомнил, что «разочарован в России». «Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — оговорился он.

Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее
Криминал7 минут чтения

9 июля американское издание Politico со ссылкой на источники писало, что Трамп выразил готовность подписать законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, но с условием, что решение об их отмене он затем сможет принять единоличное.

Документ, о котором идет речь разработал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он предполагает введение США 500% импортных пошлин на товары из стран, которые покупают российские энергоносители.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Криминал
Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее
00:01
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Интернет и мемы
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента
17:00 10 июля
Главный могильник сибирской язвы в СССР
Мир
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
00:01 10 июля
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00 9 июля
Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01 9 июля
Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
17:00 8 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования