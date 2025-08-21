Названо поколение с наибольшими проблемами с пенсией

В Великобритании поколение X, к которому принадлежат люди, родившиеся примерно между 1965 и 1980 годами, столкнется с большими проблемами по сравнению с предыдущими пенсионерами, считает финансовый аналитик Financial Times Джонатан Гатри. Эти люди должны выйти на пенсию в 2030-2050 годах.

Журналист отметил, что британские эксперты по пенсионному обеспечению считают это поколение «потерянным» или «забытым». Это связано с тем, что более старшее поколение получает существенную прибавку к пенсии по корпоративным программам. Эти программы перестали действовать, когда представители поколения X только начинали свою карьеру.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть Экономика 9 минут чтения

Ранее The Economist назвал поколение X «поколением неудачников». Издание отметило, что когда им было 36-40 лет, случился мировой финансовый кризис 2007-2009 годов. По данным The Economist, именно в этом возрасте обычно должен происходить наиболее быстрый рост доходов.

The Economist пишет, что в США поколение X также может столкнуться с проблемами с пенсией. Из-за исчерпания в стране фонда соцобеспечения размер пособий может сократиться примерно на четверть.

Зумеры нашли способ жить и не работать годами Они увольняются и выбирают микропенсии. Это помогает им не выгорать, но грозит последствиями в старости Мир 7 минут чтения

По данным Социального фонда России, на начало этого года средняя российская пенсия составляет 23 175 рублей и 17 копеек в месяц.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в феврале предупредила, что к 2030 году из-за дефицита на рынке труда может начаться кризис пенсионной системы. По ее словам, в России будет необходимо заместить восемь миллионов человек, которые выйдут на пенсию, при этом дополнительно придется привлечь 800 тысяч работников.