Названо поколение «настоящих неудачников»

Представителей поколения X, к которому относят родившихся с 1965 по 1980 годы, можно назвать «настоящим поколением неудачников», об этом сообщает The Economist.

По мнению журналистов, именно эти люди больше других пострадали от экономических потрясений последних лет. При этом они рискуют ухудшить свое материальное положение из-за перегруженности пенсионных систем.

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The Economist со ссылкой на данные поисковой системы Google отмечает, что пользователи интернета в два раза реже хотят узнать о проблемах, с которыми сталкиваются люди поколения X, чем о сложностях зумеров или миллениалов. Согласно данным опроса компании Ipsos, который был проведен в 30 странах, люди поколения X отметили, что чувствуют себя «совсем несчастными» или «не очень счастливыми» в 31% случаев — это самый большой показатель среди всех поколений.

Эксперты сообщают, что это может быть связано с прохождением каждого поколения по U-образной кривой уровня счастья в течение всей жизни — пики в ней приходятся на молодость и пожилые годы, а тревога и отчаяние достигают максимума примерно в 50 лет. Однако у поколения X существуют обстоятельства, которые углубляют негативные ощущения.

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Этим людям приходится заботиться не только о своих родителях, но и о детях, которые все чаще предпочитают проживать с родителями. При этом увеличение достатка поколения X в возрасте от 36 до 40 лет было наименьшим среди других поколений. Именно в этот период, как отмечают журналисты, рост доходов должен быть особенно быстрым, но для поколения X эти годы жизни пришлись на экономический кризис 2007-2009 годов. Также в 2000-е годы поколение X не смогло воспользоваться возможностью заработать на фондовом рынке, который не показывал роста, наблюдавшегося в предыдущие годы.

В тексте отмечается, что поколение X вряд ли сможет улучшить свое благосостояние и после выхода на пенсию из-за нарушений в работе пенсионных систем. Журналисты приводят пример США, в которых прогнозируется исчерпание фонда социального обеспечения, что приведет к сокращению пособий на 20-25%. При этом в 30-40 летнем возрасте люди поколения X сталкивались со сложностями в получении ипотеки, а многие не смогли платить за свой дом и были вынуждены снова арендовать жилье.