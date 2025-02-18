Пенсионная система России может оказаться под угрозой из-за дефицита на рынке труда

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году в России будет необходимо заместить более 10 миллионов человек, которые выйдут на пенсию. Помимо этого, по ее словам, около 800 тысяч работников нужно будет привлечь дополнительно. Об этом сообщает РБК.

Голикова и министр труда и социальной защиты Антон Котяков представили национальный проект «Кадры», в рамках которого планируется создать новую систему управления кадрами в России и сократить нехватку рабочей силы на 3,4% к 2030 году. На проект планируют потратить 116 миллиардов рублей.

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По словам Котякова, через пять лет численность россиян в возрасте 30–39 лет, которые считаются самой производительной группой, сократится на восемь миллионов человек. При этом другие возрастные группы не смогут компенсировать этот дефицит. Ожидается, что самой многочисленной будет группа молодежи в возрасте 15–24 лет, которая больше занимается образованием, нежели устраивается на работу.

Кроме того, Котяков добавил, что после окончания колледжа или техникума менее чем 64% выпускников удается устроиться на работу. Из выпускников вузов трудоустроенными оказываются менее 74%.

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Как отмечает РБК, в рамках проекта «Кадры» в России планируют создать рейтинг учебных заведений по уровню трудоустройства выпускников, проводить мероприятия по переподготовке кадров, в том числе для участников войны в Украине, и расширить количество рабочих мест, оборудованных для людей с инвалидностью.

При этом пенсии зависят от числа работающих россиян, поскольку работодатели выплачивают обязательные взносы в Социальный фонд России. Из них в частности выплачивают пенсии нынешним пенсионерам.

О дефиците кадров на рынке труда сообщалось и ранее. Так, в 2021 году нехватка рабочей силы оценивалась в 2,2 миллиона человек, в 2023 году — в 4,8 миллиона.