Политика

Путин и Трамп начали переговоры

2 минуты чтения 22:19 15 августа | Обновлено: 22:51 15 августа

Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры. Они встретились на военной базе «Эльмендорф» в Анкоридже на Аляске, пожали друг другу руки и уехали в одном автомобиле — Трамп посадил Путина в свою машину.

«Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США», — написал ТАСС. Ранее сообщалось, что переговоры пройдут в формате «три на три»: к американской делегации, помимо самого Трампа, присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, к российской во главе с Путиным — министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. 

После того, как Владимир Путин и Дональд Трамп вышли из своих самолетов, над ними пролетели истребители F-35 и стратегический бомбардировщик В-2. «Президент Путин, вы перестанете убивать мирных людей?» — крикнула Путину на английском одна из журналисток, когда он вместе с Трампом прошел по красной дорожке и подошел к прессе. Путин сделал вид, что либо не слышит, либо не понимает ее.

Вскоре появилась информация, что российская и американская делегации начали переговоры в формате «три на три», а журналистов выгнали из зала, и делегации начали общение в закрытом режиме.

Первым на военную базу в Анкоридж прилетел Дональд Трамп. Изначально сообщалось о посадке борта спецотряда «Россия», однако вскоре пропагандист и сотрудник телеканала ВГТР Павел Зарубин сообщил, что на его борту не было Путина, который прилетел спустя примерно 20 минут на самолете Ил-96.

«Агентство» обратило внимание, что за первым самолетом, на котором Путина не оказалось, следили около полумиллиона человек. При этом реальный самолет Путина включил транспондер, позволяющий отслеживать его местоположение, только перед посадкой.

