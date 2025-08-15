EN
СМИ: пропагандистам поручили не обнадеживать россиян перед встречей Трампа и Путина

2 минуты чтения 21:15

Кремль просит подконтрольные СМИ готовить россиян «к разным вариантам развития переговоров» Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которые пройдут сегодня на Аляске. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на методичку политического блока администрации президента, которую, по данным издания, получили государственные и лояльные СМИ накануне саммита.

«Прогрев, чтобы никаких особенных надежд не было, — чтобы не было и разочарований. Поэтому на первом плане диалог с США ради диалога с США. Путин и Трамп о чем-то договариваются, и [именно] Путин навязывает пункты этого договора», — рассказал «Медузе» технолог, сотрудничающий с политическим блоком АП.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

По словам собеседника издания, провластным СМИ необходимо подготовить аудиторию к тому, что «к приостановке боевых действий саммит может и не привести».

В методичке указано, что ни один из сценариев развития переговоров «не станет сюрпризом ни для силового, ни для экономического блоков». Чтобы это доказать, власти попросили ссылаться на состав российской делегации.

Россию на встрече Путина и Трампа представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

У самого Путина также «нет завышенных ожиданий» от переговоров, просят отмечать в Кремле. При этом сотрудникам СМИ сказали подчеркивать, что именно Путин «задает перспективу» отношений России и США, а диалог между странами «не ограничиваются только украинским вопросом».

Также Кремль требует называть украинские власти «недоговороспособными» и говорить, что диалог с ними «исчерпан». Также пропагандистов попросили утверждать, будто Украина сорвала «пасхальное перемирие».

Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
