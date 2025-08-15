СМИ: пропагандистам поручили не обнадеживать россиян перед встречей Трампа и Путина

Кремль просит подконтрольные СМИ готовить россиян «к разным вариантам развития переговоров» Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которые пройдут сегодня на Аляске. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на методичку политического блока администрации президента, которую, по данным издания, получили государственные и лояльные СМИ накануне саммита.

«Прогрев, чтобы никаких особенных надежд не было, — чтобы не было и разочарований. Поэтому на первом плане диалог с США ради диалога с США. Путин и Трамп о чем-то договариваются, и [именно] Путин навязывает пункты этого договора», — рассказал «Медузе» технолог, сотрудничающий с политическим блоком АП.

По словам собеседника издания, провластным СМИ необходимо подготовить аудиторию к тому, что «к приостановке боевых действий саммит может и не привести».

В методичке указано, что ни один из сценариев развития переговоров «не станет сюрпризом ни для силового, ни для экономического блоков». Чтобы это доказать, власти попросили ссылаться на состав российской делегации.

Россию на встрече Путина и Трампа представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

У самого Путина также «нет завышенных ожиданий» от переговоров, просят отмечать в Кремле. При этом сотрудникам СМИ сказали подчеркивать, что именно Путин «задает перспективу» отношений России и США, а диалог между странами «не ограничиваются только украинским вопросом».

Также Кремль требует называть украинские власти «недоговороспособными» и говорить, что диалог с ними «исчерпан». Также пропагандистов попросили утверждать, будто Украина сорвала «пасхальное перемирие».