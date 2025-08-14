Стали известны подробности грядущей поездки Путина на Аляску

Владимир Путин планирует совместить визит на Аляску для переговоров с Дональдом Трампом с рабочей поездкой на Дальний Восток. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил пропагандисту и сотруднику телеканала ВГТРК Павлу Зарубину.

В целом организация визита Путина на Аляску, по словам Пескова, происходила в «беспрецедентно короткие сроки». «Но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации», — добавил спикер Кремля.

Он также рассказал о сложностях в организации этого визита, связанных с тем, что три с половиной года назад США инициировали сворачивание всех процессов, связанных с двусторонними отношениями. «Американцы за это время просто разучились давать визы», — отметил Песков. По его словам, сейчас приходится преодолевать «большую инерцию негативных процессов», возвращаясь к нормальной практике сотрудничества. Российскую делегацию, которая отправляется на переговоры на Аляску, он охарактеризовал как «достаточно представительную и большую».

Песков сообщил, что во время визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву стороны обменялись «сигналами», которые привели к договоренности о переговорах. При этом «беспрецедентно необычный подход» Трампа в самых сложных вопросах, как заявил представитель Кремля, «получил высокую оценку Москвы».

Кроме того, Песков сообщил, что встреча в Анкоридже начнется с беседы Путина и Трампа тет-а-тет, затем пройдут переговоры с делегациями. После этого состоится совместная пресс-конференция американской и российской сторон.