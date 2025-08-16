СМИ: российская делегация на Аляске испугалась прослушки

Секретная служба США и российская Федеральная служба охраны сотрудничают друг с другом, чтобы обеспечить физическую и информационную безопасность на переговорах между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, но в то же время силовики опасаются взаимного шпионажа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Здесь нет доверия между [разведывательными] службами», — рассказал телеканалу чиновник, который занимался безопасностью прошлых подобных встреч. Он предположил, что российская делегация будет пользоваться на переговорах одноразовыми телефонами и компьютерами, а потом выбросит их.

Чиновник добавил, что российских чиновников перед международными встречами, как правило, инструктируют о том, как избежать взлома. «Но Путину не нужна подготовка», — отметил собеседник CNN, имея в виду, что он является бывшим офицером КГБ.

Путин и Трамп встретились около 22:00 по московскому времени «Эльмендорф» в столице Аляски Анкоридже. Они пожали друг другу руки и поехали к месту саммита на автомобиле Трампа несмотря на то, что Путина ждал привезенный из России «Аурус».

Участники переговоров не стали отвечать на вопросы журналистов и сразу перешли к общению за закрытыми дверями. Со стороны России в переговорах также участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Соединенные Штаты представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

По данным ТАСС, после переговоров Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.