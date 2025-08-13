Офис Зеленского объяснил спор с Трампом

Публичная перепалка в Овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и украинским президентом Владимиром Зеленским стала «самоубийством» для последнего. Об этом на встрече со студентами заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, пишет «Экономическая правда».

«Знаете, когда была дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство [для президента]», — сказал Ермак. Однако он подчеркнул, что во время встречи Зеленский повел себя как «порядочный человек». По его словам, украинский президент в это время думал о том, что о нем подумают военные на фронте.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

Встреча Зеленского с Трампом и Венсом в Овальном кабинете Белого дома по вопросам войны в Украине и соглашения о добыче украинских редкоземельных металлов прошла 28 февраля. После того как Зеленский упомянул необходимость гарантий безопасности для Украины, между ним и Трампом возникла словесная перепалка

«Вам нужно быть благодарным. Ваши люди умирают, у вас заканчиваются войска, а вы нам говорите: „Я не хочу прекращения огня, я хочу то, я хочу се“. Если мы заключим сделку о прекращении огня сейчас, ваши люди прекратят умирать. Прекращение огня наступит быстрее, чем мирное соглашение», — заявил тогда Трамп.

Переговоры по итогу были прерваны, Зеленский покинул Белый дом, а подписание сделки отменено. Британское издание The Telegraph описало произошедшее как «дипломатическую катастрофу».

После этого многие европейские лидеры попытались уговорить Зеленского и Трампа возобновить переговоры. По данным Financial Times, несмотря на публичную демонстрацию полной поддержки украинского президента, за кулисами саммита европейские лидеры предупреждали Зеленского, что «путь к прочному миру проходит через Белый дом». Одновременно главы европейских стран старались убедить Дональда Трампа вернуться к переговорам.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей Общество 12 минут чтения

15 августа на Аляске должна пройти личная встреча Трампа с Владимиром Путиным. CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома писал, что Зеленский может принять в саммите «какое-то участие».

Накануне встречи Зеленский заявил, что эти переговоры важны для двустороннего диалога, однако, по его словам, решения по вопросам Украины не могут приниматься без участия украинской стороны.



