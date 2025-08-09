СМИ: Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в предстоящей встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна пройти на Аляске 15 августа. Об этом пишет CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

По словам источника телеканала, планы по проведению саммита в следующую пятницу все еще не определены окончательно. Однако есть вероятность того, что Зеленский может принять в нем «какое-то участие». Чиновник не уточнил, в каком формате и при каких условиях украинский президент сможет поучаствовать в переговорах.

Сам Зеленский пока тоже не комментировал свое возможное участие в саммите.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

Личную встречу с Путиным на Аляске Трамп анонсировал в ночь на 9 августа на своей странице в Truth Social. Предстоящий саммит подтвердил и помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, во время переговоров Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине.

Axios со ссылкой на источники пишет, что высокопоставленные чиновники из Украины, США и нескольких европейских стран планируют встретиться перед встречей Путина и Трампа на Аляске, чтобы согласовать общую позицию. По их словам, встреча представителей Украины и ее союзников пройдет в Великобритании в выходные, 9–10 августа. Пока неясно, кто именно примет участие в переговорах.

The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников ранее сообщила, что Россия согласится на полное прекращение огня при условии вывода украинских войск из Донецкой области. По словам собеседников издания, эту информацию им передали Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф. Утром 9 августа Зеленский опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что не намерен отдавать России украинские территории.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже закреплен в Конституции Украины. Никто от этого не отступит и никто не сможет. Украинцы не отдадут свою землю оккупанту», — заявил украинский президент.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

Отказ Зеленского от территориальных уступок может «вызвать гнев» Трампа, который намерен добиться мирного соглашения по Украине, пишет The New York Times. Газета напомнила, что республиканец критиковал Украину за то, что она, по его мнению, настаивала на требованиях о прекращении огня и «не была готова к миру».