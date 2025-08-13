Величайший обман в истории Лувра

Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы

1 апреля 1896 года Лувр выкупил у двух продавцов из Российской империи тиару скифского царя Сайтаферна. Эксперты изучили ее и подтвердили подлинность, поэтому музей отдал 200 тысяч франков (примерно 1,85 миллиона евро по современному курсу) за экспонат. Cразу после того, как тиару выставили напоказ, СМИ начали писать, что это фальшивка, но в Лувре отвергали все сомнения. Только спустя семь лет обман раскрылся: нашелся изготовитель тиары — ювелир из Одессы․ Он сказал, что просто выполнял заказ. Как братья из Очакова обманули всех — в материале «Холода».

Весной 1896 года французский музей Лувр получил в свою коллекцию золотую тиару, принадлежавшую скифскому царю Сайтаферну, жившему в III веке до нашей эры. Полукилограммовая тиара из чистого золота была похожа на конусообразный шлем. На большой центральной полосе были изображены эпизоды из «Илиады». Нижняя полоса представляла сцены из скифской жизни: охота, обучение стрельбе из лука, укрощение коней. Надпись на артефакте гласила, что жители греческого города Ольвии, расположенного на территории современного Крыма, преподнесли его в дар скифским кочевникам.

Тиара Сайтаферна. Фото: Public Domain

Продавцы изначально предлагали тиару музею Вены — но там от покупки отказались. Тогда артефакт стоимостью в 200 тысяч франков (примерно 1,85 миллиона евро по современному курсу), предложили Лувру. Музей собрал комиссию из археологов и искусствоведов, которые подтвердили подлинность тиары — сомневался только один эксперт, но он не смог убедить коллег.

Сумму для покупки должен был одобрить парламент, который в тот момент находился на каникулах. Поскольку продавцы настаивали на скорейшей сделке, деньги выделили два крупных мецената — а после возвращения с каникул парламент одобрил покупку и компенсировал им издержки. Сделка состоялась 1 апреля 1896 года.

На самом деле тиара никогда не принадлежала скифскому царю. Это была искусная подделка, сделанная в Одессе годом ранее. И мастер, создавший ее, не мог и представить, где окажется его творение через год.

Торговцы древним золотом

В XIX веке на юге Российской империи исследователи начали археологические раскопки скифских и греческих захоронений. На курганах Куль-Оба, Чертомлык и Семь Братьев нашли артефакты, за которыми охотились крупнейшие музеи Европы. Аферисты этим пользовались и продавали подделки.

Многие такие подделки производились в Одессе и Очакове, где их выдавали за находки из близко расположенной Ольвии. Греческая колония Ольвия была основана примерно в VI веке до нашей эры. Это был богатый и процветающий город, разрушенный в середине III века. В XIX веке там обнаружили богатейшие погребения, где сохранились мраморные статуи, керамика, золотые и серебряные украшения.

В Очакове родились и выросли братья Лейба и Шапсель Гохманы. Когда недалеко от их родного города обнаружили руины богатого греческого полиса, они решили на этом заработать. Сначала Гохманы скупали и перепродавали подлинные артефакты, найденные на раскопках, — но быстро переключились на более выгодный бизнес.

Братья начали с подделки мелочей: древней керамики и посуды. Следующим этапом стало изготовление мраморных и бронзовых предметов с надписями на древнегреческом — хотя профессионалы легко распознавали подделку из-за того, что братья не знали этого языка, покупатели все равно находились. Братья также занялись подделкой золотых украшений, которые они заказывали у опытных ювелиров из Одессы.

Подделки продавали музеям и частным коллекционерам. Летом 1895 года два работника Гохманов убедили некого господина Фришена — коллекционера древностей из Николаева — купить золотую корону и короткий меч с золотой рукояткой. За них Фришен заплатил более 3000 рублей (больше 40 тысяч долларов по современному курсу).

Роли в паре были распределены так: Лейба занимался изучением исторических трудов, чтобы повышать качество подделок, а его старший брат Шапсель вел переписку с музеями и частными коллекционерами. Обычно он заканчивал письма фразой: «Вы будете обладать такой редкостью, какой никто иметь не будет».

Тиара скифского царя

В 1895 году Гохманы решились на самую крупную из своих афер. Для нее братья изучили реальные артефакты, обнаруженные на раскопках в Ольвии.

Одна из местных находок — мраморная плита, известная как Декрет Протогена. Из надписи на ней было ясно, что богатый гражданин Протоген передал скифскому царю Сайтоферну 900 золотых монет из своих сбережений, чтобы защитить Ольвию от разорения, а благодарные горожане сделали эту памятную плиту. Нижняя часть надписи была утеряна.

Фрагмент тиары. Фото: журнал La Nature, 1896 год

Узнав об этом, братья заказали у одесского ювелира корону, которую Протоген якобы подарил скифскому царю вместе с золотыми монетами. В отличие от прошлых подделок, эта была сделана качественно — надпись не содержала ошибок, а шрифт соответствовал написанию букв на мраморной плите.

Вскоре после этого в одной из венских газет появилась новость: крымские крестьяне нашли сокровище, с которым бежали из России, боясь конфискации со стороны государства. В феврале 1896 года Гохманы выставили в Вене несколько «недавно обнаруженных русских древностей» — в том числе и тиару.

Первоначально Гохманы собирались продать фальшивку венскому Императорскому музею, но он не был заинтересован в покупке. Тогда Шапсель Гохман познакомился с посредниками — антикваром из Вены Антоном Фогелем и его компаньоном, которые обещали помочь продать тиару в Лувр.

В австрийских газетах появились гневные публикации из-за шедевра, который может достаться Франции. Это только усилило желание французов заполучить тиару. Сделка увенчалась успехом. Посредники взяли себе более половины — 114 тысяч франков, — а остальное поделили между собой братья.

Сомнения в подлинности

Когда тиару выставили напоказ, научное сообщество сразу заподозрило, что она может быть подделкой. В том же 1896 году профессор Санкт-Петербургского университета Николай Веселовский написал статью, где усомнился в ее подлинности. По его словам, фигуры, изображенные на короне, заимствованы из разных эпох и не похожи на творчество древних скифов.

Немецкий археолог Адольф Фуртвенглер также критиковал ученых, поверивших в то, что тиара действительно могла принадлежать скифскому царю. Он указал на следы современных инструментов на артефакте и отметил поразительную сохранность тиары.

Cатирическая открытка, выпущенная после разоблачения подделки. Фото: Ассоциация ландшафтов Вестфалии-Липпе

В издании World Today писали об экспонате так: «На тиаре много вмятин, и это придает делу комический оттенок. Видимо, хотели показать, что они образовались из-за падения камней с разрушающейся гробницы. Эти камни, несомненно, обладали тонким чувством прекрасного, поскольку они не упали ни на одну из многочисленных рельефных фигур, а оставили вмятины лишь на гладких участках».

«Более того, невозможно объяснить, почему вмятины на тиаре были обнаружены со всех сторон, если только достойный скифский правитель не повернулся несколько раз в своей гробнице», — добавил автор статьи

Польский коллекционер древностей граф Михаил Тышкевич также не верил в подлинность тиары. Он писал: «Золотые шлемы действительно находили при раскопках на юге России, но всегда в местах захоронения великих скифских вождей. Эти захоронения помимо шлемов были переполнены бесконечным количеством других предметов и украшений — а в этот раз выставлена только чрезвычайно богатая тиара».



Однако Лувр, потративший на покупку колоссальные средства, наотрез отказался признавать тиару подделкой. Французские эксперты назвали Фуртвенглера завистливым немцем, который злится потому, что тиара не досталась австрийцам. Это положило начало публичным спорам, которые продолжались несколько лет.

Разоблачение

В 1903 году Париж облетела сенсационная новость: подделка разоблачена. Монмартрский художник, известный как Элина, привлеченный к суду за изготовление фальшивых древностей, признался, что является автором фальшивки, купленной Лувром семь лет назад. 18 марта газета Le Matin опубликовала интервью с Элином. В нем он заявлял, что изготовил золотую тиару в 1894 по заказу некоего Шпицера, заплатившего за нее 4500 франков.

Вскоре выяснилось, что Элина — самозванец, придумавший эту историю. Шпицер умер в 1890 году, поэтому никак не мог быть заказчиком тиары. Однако шумиха помогла найти настоящего автора подделки, обманувшей ведущих французских экспертов.

Израиль Рухомовский. Фото: Public Domain

Ювелир по фамилии Лифшиц опубликовал письмо в газете Le Matin, в котором утверждал, что тиару создал его друг — ювелир Израиль Рухомовский из Одессы. По словам Лифшица, он лично присутствовал при изготовлении артефакта.

Рухомовский вспоминал, что после этого ему начали писать французские журналисты: «Крупнейшие газеты, такие, как “Фигаро” и другие, просили меня, каждая в отдельности, только с ней иметь дело, каждая предлагала деньги на расходы для поездки в Париж». Он согласился и в апреле 1903 года приехал во французскую столицу.

Рухомовский показал источники, которые он использовал в качестве референсов для украшения тиары. Началось расследование. Специальная комиссия должна была проверить мастерство Рухомовского и его знания об изображениях на тиаре. Ему дали лист сусального золота и необходимые инструменты и попросили воссоздать по памяти фрагмент тиары.

«Мне осталось пройти последнее испытание: выполнить большую часть тиары. Оппоненты надеялись, что это не будет похоже на оригинал. Эта работа заняла у меня несколько недель, и для оппонентов это был последний удар. Даже ангел-ненавистник не смог бы придраться. Не оставалось никакого сомнения, что это моя работа», — писал Рухомовский в воспоминаниях.

«Приключения диадемы Сайтафарна», юмористическая пластинка, вырезанная Рухомовским, автором подделки. Фото: Le Monde illustré, выпуск от 12 марта 1904 года

Рухомовский стал суперзвездой. «Фигаро» печатал сатирические стишки и карикатуры, парижские мальчишки распевали на улицах куплеты о тиаре, высмеивающие и ученых, и правительство. За три дня в Лувре побывало более 30 тысяч человек, чтобы увидеть экспонат. Все это ставило Лувр в крайне неловкое положение, и музей принял решение убрать тиару из экспозиции.

Последствия

Эксперты, которые признали тиару подлинной, оказались на острие критики. Соломона Рейнака — единственного из членов комиссии, который сомневался в подлинности артефакта, — обвиняли в пособничестве Гохманам: якобы потому, что его жена — уроженка Одессы. Другой ученый, Леон Эзей, заявил, что в день приобретения тиары у него болели глаза, и попросил не упоминать его имя среди экспертов.

Покупка тиары до сих пор считается одним из двух величайших несчастий, постигших Лувр, — вторым была кража «Моны Лизы» в 1911 году. Тем не менее тиара до сих пор находится в коллекции музея — ее отнесли к категории предметов конца XIX века и передали в Музей декоративного искусства. В 1954 году «тиару Сайтаферна» выставили в «Салоне подделок» музея вместе с восемью «Монами Лизами».

Разоблачение аферы с тиарой испортило репутацию братьев Гохманов. Шапсель, лично участвовавший в продаже подделки, отошел от дел. Лейба продолжил свою деятельность, но перешел на торговлю подделками из серебра. Он смог продать серию поддельных серебряных ваз московскому Историческому музею, но фальсификация была вскоре обнаружена. После революции Лейба эмигрировал в Берлин.

Израиля Рухомовского признали невиновным. Братья Гохманы заказывали ему тиару под предлогом того, что хотят сделать подарок их другу-археологу. Рухомовский остался жить в Париже, воспитал троих сыновей и умер в 1936 году в возрасте 76 лет. Его работы выставлены во многих музеях мира, в частных собраниях Европы и Америки и появляются на престижных аукционах.

