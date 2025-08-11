EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Грета Тунберг повторит попытку доплыть до Газы

2 минуты чтения 17:26

Шведская политическая и экологическая активистка Грета Тунберг объявила, что повторит попытку добраться по морю до сектора Газа в составе «Флотилии Сумуд», в которую войдут «десятки судов». В июне израильские военные задержали парусник «Мадлен», на котором Тунберг вместе с другими активистами пыталась доплыть до Газы.

«31 августа мы начинаем крупнейшую в истории попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы с помощью десятков судов, отплывающих из Испании. 4 сентября к нам присоединятся еще десятки судов, отплывающих из Туниса и других портов», — написала активистка.

Фальшивый исламский матриархат
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
Мир12 минут чтения

Участники акции в видео обвинили Израиль в «бомбежках, стрельбе и голоде» в секторе Газа. По их словам, на этой территории по вине израильских военных погибли «десятки тысяч» человек. Активисты рассчитывают привлечь внимание СМИ и открыть гуманитарный коридор.

Также Тунберг анонсировала пропалестинские акции, которые пройдут одновременно в более чем 44 странах. 

В начале июня Тунберг, актер «Игры престолов» Лиам Каннингем, депутат Европарламента от Франции Римма Хассан и другие активисты попытались добраться до Газы на яхте Madleen. Участники акции «Флотилия Свободы» планировали доставить в анклав продукты, средства гигиены для женщин и детей, а также медикаменты.

Израильские военные сначала требовали от экипажа «Мадлен» изменить курс из-за приближения к «запретной зоне», а потом задержали судно. 10 июня власти Израиля сообщили, что отправили Тунберг в Швецию с пересадкой во Франции. Активистка назвала действия Израиля «похищением», не согласившись с блокадой сектора Газа.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

По данным правозащитников и СМИ, этим летом гуманитарная ситуация в Газе начала резко ухудшаться. По данным Bloomberg, массовый голод в анклаве начался после того, как США и Израиль решили изменить систему доставки гуманитарной помощи ООН, утверждая, что большая ее часть попадает террористам ХАМАС.

Год назад американская правозащитная организация StopAntisemitism назвала Тунберг «антисемиткой недели». По мнению сотрудников организации, Тунберг в своих выступлениях в защиту Палестины не упоминает действия ХАМАС и «Хезболлы» против Израиля.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования