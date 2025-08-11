Грета Тунберг повторит попытку доплыть до Газы

Шведская политическая и экологическая активистка Грета Тунберг объявила, что повторит попытку добраться по морю до сектора Газа в составе «Флотилии Сумуд», в которую войдут «десятки судов». В июне израильские военные задержали парусник «Мадлен», на котором Тунберг вместе с другими активистами пыталась доплыть до Газы.

«31 августа мы начинаем крупнейшую в истории попытку прорвать незаконную израильскую блокаду Газы с помощью десятков судов, отплывающих из Испании. 4 сентября к нам присоединятся еще десятки судов, отплывающих из Туниса и других портов», — написала активистка.

Участники акции в видео обвинили Израиль в «бомбежках, стрельбе и голоде» в секторе Газа. По их словам, на этой территории по вине израильских военных погибли «десятки тысяч» человек. Активисты рассчитывают привлечь внимание СМИ и открыть гуманитарный коридор.

Также Тунберг анонсировала пропалестинские акции, которые пройдут одновременно в более чем 44 странах.

В начале июня Тунберг, актер «Игры престолов» Лиам Каннингем, депутат Европарламента от Франции Римма Хассан и другие активисты попытались добраться до Газы на яхте Madleen. Участники акции «Флотилия Свободы» планировали доставить в анклав продукты, средства гигиены для женщин и детей, а также медикаменты.

Израильские военные сначала требовали от экипажа «Мадлен» изменить курс из-за приближения к «запретной зоне», а потом задержали судно. 10 июня власти Израиля сообщили, что отправили Тунберг в Швецию с пересадкой во Франции. Активистка назвала действия Израиля «похищением», не согласившись с блокадой сектора Газа.

По данным правозащитников и СМИ, этим летом гуманитарная ситуация в Газе начала резко ухудшаться. По данным Bloomberg, массовый голод в анклаве начался после того, как США и Израиль решили изменить систему доставки гуманитарной помощи ООН, утверждая, что большая ее часть попадает террористам ХАМАС.

Год назад американская правозащитная организация StopAntisemitism назвала Тунберг «антисемиткой недели». По мнению сотрудников организации, Тунберг в своих выступлениях в защиту Палестины не упоминает действия ХАМАС и «Хезболлы» против Израиля.