СМИ назвали причины голода в Газе

Израиль вместе с США попытались заменить систему доставки гуманитарной помощи ООН, утверждая, что поставки не доходят до мирных жителей и попадают в руки боевиков ХАМАС — организации, которую США, ЕС и многие другие страны признали террористической. В результате совместные действия Вашингтона и Тель-Авива привели к гуманитарной катастрофе в анклаве, пишет Bloomberg.

Продовольствия в секторе Газа не хватало еще до войны, а с ее началом ситуация в регионе только усугубилась. Сейчас анклав находится на грани голода, заявили представители международной мониторинговой инициативы «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» (IPC).

Данные IPC свидетельствуют, что по состоянию на 29 июля в Газе уже зафиксированы резкое снижение потребления пищи и острое недоедание. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 28 июля 2025 года, в секторе Газа зарегистрировали 74 случая смерти, которые были связаны с недоеданием. При этом большинство людей, 63 из них, в том числе 24 ребенка в возрасте до пяти лет, умерли в июле.

Контролируемое боевиками ХАМАС министерство здравоохранения Газы утверждает, что, по данным на 30 июля, от голода и недоедания с начала войны умерли 154 жителя анклава.

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В свою очередь, в IPC добавили, что в период с апреля по середину июля в больницы Газы для лечения острого недоедания поступило более 20 тысяч детей, из которых более трех тысяч страдали тяжелой формой недоеданием.

Крупнейшая в мире гуманитарная организация «Всемирная продовольственная программа» сообщает, что сейчас полмиллиона человек в секторе Газа находятся на грани голода, в то время как остальные испытывают чрезвычайный уровень голода.

По данным организации, более 320 тысяч детей, то есть все население Газы в возрасте до пяти лет, подвержены риску острого недоедания. Еще тысячи страдают от тяжелой формы острого недоедания. Как минимум каждый третий житель Газы теперь обходится без еды несколько дней подряд, говорится на сайте «Всемирной продовольственной программы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 июля заявил, что «в Газе нет политики голода, и в Газе нет голода». Пресс-секретарь израильской армии, бригадный генерал Эффи Дефрин, назвал заявления о голоде в Газе «ложной кампанией ХАМАС».

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ООН, а также представители гуманитарных организаций и боевики ХАМАСа возлагают ответственность за голод в секторе Газа на Израиль. Израиль винит в этом группировку ХАМАС и гуманитарные организации, подчеркивает Bloomberg.

В марте этого года израильские власти объявили о прекращении всех поставок гуманитарной помощи в Газу, и готовности возобновить боевые действия против ХАМАС. Агентство пишет, что в правительстве Израиля такой шаг объяснили попыткой оказать давление на боевиков ХАМАС, чтобы заставить их сдаться.

В мае этого года израильские власти возобновили поставки гуманитарной помощи, но в рамках нового механизма распределения, созданного совместно с США, через недавно открытый Фонд гуманитарной помощи Газы (GHF).

Новая система должна была заменить прежнюю сеть гуманитарной помощи, которой руководила ООН и которую, по словам израильских официальных лиц, эксплуатировал ХАМАС. В частности боевиков обвиняли в постоянном разграблении гуманитарной помощи и поддержании собственной деятельности за счет продажи товаров на черном рынке. В июне израильские военные опубликовали документы, которые нашли, как утверждается, в Газе. Как сообщалось, в них есть доказательства того, что ХАМАС пытался получить до четверти всей поступающей в анклав помощи.

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Однако альтернативная американо-израильская система распределения помощи вызвала много споров. В частности, профессор экологии израильского Университета имени Бен-Гуриона Яаков Гарб обращал внимание властей на то, что центры, расположенные в милитаризованных зонах, были плохо спроектированы, что повышало уязвимость гражданского населения. «Такая схема, похоже, одновременно способствует эскалации сбоев и паники, а также высокоэффективному силовому реагированию», — отметил он.

Согласно данным ООН, с мая по середину июля более 600 людей погибли у новых пунктов распределения помощи. О гибели там людей также говорил представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

«Людей расстреливают у пунктов раздачи еды… множество женщин, мужчин, мальчиков и девочек гибнут либо в очереди за продуктами, либо в местах, которые должны быть безопасными убежищами, либо по дороге в больницы, либо уже внутри медицинских учреждений. Это выходит далеко за рамки допустимого», — подчеркнул он.

В то же время израильские власти и представители GHF обвиняют ХАМАС в том, что боевики группировки намеренно провоцируют конфликты, пытаясь помешать гуманитарной миссии.