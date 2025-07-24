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Мир

«Дети-скелеты» заполнили больничные палаты из-за массового голода в Газе

2 минуты чтения 12:31

За последние несколько месяцев гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшилась. По данным международных организаций и местных врачей, Израиль в течение длительного времени ограничивал поставки продовольствия в анклав, пишет The Guardian. Накануне более 100 гуманитарных организаций предупредили, что в секторе Газа распространяется массовый голод. 

Всего за три дня на этой неделе в Газе от голода умерли 43 человека. До этого общее число погибших по этой причине составляло 68 человек, отмечает The Guardian, ссылаясь на данные служб здравоохранения. Издание подчеркивает, что ни деньги, ни влиятельные работодатели больше не могут защитить палестинцев от голода. Организация «Врачи без границ», Save the Children и Oxfam в совместном заявлении сообщили, что даже сотрудники гуманитарных миссий там «тают на глазах».

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По словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, в Газе голодает «значительная часть населения». «Я не знаю, как это можно назвать иначе, кроме как массовым голодом — и он рукотворный», — заявил он.

Гебрейесуса добавил, что это стало следствием блокады Газы в течение более 80 дней. По его словам, несмотря на то, что в анклав теперь привозят гуманитарную помощь, ее недостаточно. Также глава ВОЗ утверждает, что в секторе погибли более тысячи человек при попытке получить продукты.

В свою очередь, представитель израильского правительства Дэвид Менсер заявил, что «не израильтяне спровоцировали голод». «Существует искусственный дефицит, созданный ХАМАС», — передает его слова крупное израильское медиа The Times of Israel. Менсер обвинил боевиков ХАМАС в том, что они препятствуют распределению продовольствия и присваивают его себе или продают по завышенным ценам.

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Тем временем в еще оставшихся больницах Газы палаты переполнены умирающими от голода детьми. «Мы сталкивались с голодом и раньше, но с таким — никогда», — рассказала The Guardian жительница Газы Фаиза Абдель Рахман. Ее внук Мухаммед лежит в одной из таких палат.

В семь месяцев ребенок весит всего четыре килограмма, и это уже вторая его госпитализация. Лицо мальчика изможденное, руки и ноги обтянуты дряблой кожей, а ребра «болезненно выступают из груди».

Отделение больницы, где лежит Мухаммед, «переполнено другими детьми-скелетами», подчеркивает издание. Иногда они лежат по двое на одной из 12 коек. Сейчас в городе Газа осталось всего две работающие педиатрические команды и около 200 детей ежедневно приходят за лечением.

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