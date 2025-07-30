Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось

Из-за того, что медицинские услуги недоступны или слишком дороги, все больше людей на планете использует ИИ, такие как ChatGPT, для медицинских консультаций и первичной диагностики. Однако заменить полноценный поход к врачу ИИ не в состоянии. «Холод» совместно с сервисом быстрых ответов на вопросы о здоровье Symptomato рассказывает о реальных кейсах, когда люди пытались лечиться с помощью ИИ, и что из этого вышло.

Что такое Symptomato? Это сервис медицинских онлайн-консультаций. Специалисты готовы ответить на любой ваш вопрос о здоровье, рассказать об устройстве иностранной системы здравоохранения, а также выдать заключение, рекомендации и подобрать ближайшего очного специалиста в 17 странах мира. По промокоду «holod» вы получите скидку в 15% на первый вопрос. Промокод действует до конца 2025 года.

Люди обращаются к искусственному интеллекту не потому, что он надежнее врача, а потому что это удобнее, быстрее, понятнее и вызывает меньше тревоги. Ответ на вопрос в чат-боте появляется практически мгновенно: без очередей, косых взглядов и осуждения. По данным недавнего опроса KFF Health Tracking, 17% взрослых американцев обращались к чат-ботам вроде GPT за советами по здоровью, а с учетом недавних законодательных изменений в США, которые сделают медицину еще менее доступной для малообеспеченных слоев населения, количество таких людей будет только расти.

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Сложности взаимодействия с системой здравоохранения за рубежом — еще одна причина бурного роста интереса к медицинской диагностике с помощью ИИ. В глобальном исследовании Expat Insider 2024 лишь 68% эмигрантов признались, что довольны тем, насколько доступна медпомощь в стране проживания. Остальным мешает языковой барьер, высокая стоимость медицины и сложная система записи. Для них GPT становится «домашним врачом», который говорит на любом языке, доступен круглосуточно и терпеливо отвечает даже на самые «дурацкие» вопросы.

«Раньше люди лечились гуглом, теперь стали лечиться чатом GPT», — говорит хирург и основатель Symptomato Александр Ванюков.

Врачи обеспокоены: все чаще, вместо того чтобы обратиться к специалисту, люди задают вопросы о своем здоровье искусственному интеллекту. Доступность ИИ создает новую проблему для врачей — гипердиагностику. Если гугление симптомов зачастую доводило до того, что пациент приходил к выводу, что у него рак, после чего шел к врачу, то с помощью ИИ диапазон возможных «диагнозов» значительно расширился.

Александр Ванюков

Причина того, что ИИ делает подобную гипердиагностику, заключается в модели обучения: чат-боты вроде ChatGPT используют «тревожные данные», то есть тексты на форумах, статьи, включая опубликованные в непрофильных журналах, а также, наоборот, узкоспециальную литературу, где рассматриваются исключительные и крайне редкие медицинские кейсы.

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Если максимально коротко, ИИ фокусируется на тех материалах, которые вызывают наибольший общественный интерес, а при таком подборе данных говорить об объективной постановке диагноза невозможно. Например, при описании банального головокружения модель может выдать список диагнозов от обезвоживания до опухоли мозга.

Как обратиться в Symptomato? Мы помогаем разобраться — спокойно, по-человечески и с профессиональной ответственностью. Задать любой вопрос о здоровье можно через чат-бот в телеграме @symptomato_bot и на сайте Symptomato.

Еще одна причина гипердиагностики — стремление ИИ перестраховаться — согласно модели таких сервисов, как ChatGPT, лучше переоценить риски, чем пропустить что-то опасное. Поэтому вместо постановки наиболее вероятного диагноза он перечислит весь спектр возможных болезней, включая маловероятные. Реальная клиническая практика работает по-другому.

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Наконец, врач видит пациента перед глазами. Он может оценить контекст: возраст, анамнез, психоэмоциональное состояние пациента, его привычки и многое другое. ИИ раздает диагнозы исключительно на основе заданных текстовых команд, не распознает эмоций и интонаций пациента и не задает уточняющих вопросов, работая только с «исходными текстовыми данными».

Слепая вера вместо здравого смысла

Одним из примеров таких «исходных данных» стал недавний пациент сервиса Symptomato. Наслушавшись «экспертов» в интернете и поспрашивав о своих симптомах ChatGPT, клиент обратился к специалистам, будучи полностью уверенным, что причина его хронической усталости — недостаток тестостерона. Более того, 40-летний мужчина пришел не просто с проблемой, а с конкретным и страшным диагнозом — гипогонадизм, что означает невозможность организма вырабатывать тестостерон естественным образом, вследствие чего необходима заместительная терапия.

ИИ подверг рискам пациента и выдал неверный диагноз

Врачи отнеслись к этому диагнозу скептически и начали спрашивать пациента о его жизни, привычках, анализах и так далее. Выяснилось, что у него нет лишнего веса, он не курит и не пьет, пару раз в неделю занимается спортом, но усталость испытывает каждый день по утрам, из-за чего даже 10-минутная прогулка до метро для него оказывается сложной задачей.

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Прежде чем заниматься гормональной терапией, современные клинические рекомендации требует проверить уровень железа, витаминов и микроэлементов, так как низкий уровень тестостерона — это не причина хронической усталости, а такой же, как и усталость, симптом авитаминоза или анемии. В ходе более близкого знакомства с пациентом эти опасения подтвердились: мужчина признал, что во время одного из анализов уровень тестостерона был выше, чем обычно. Пациент связал это с тем, что в день перед тестом он хорошо выспался при помощи сильного снотворного.

Таким образом врачи выяснили еще одну деталь — серьезные проблемы со сном, чем, скорее всего, и объясняется хроническая усталость — организм просто не успевает нормально восстановиться. Врачи рекомендовали пациенту наладить режим сна, постепенно отказаться от сильных снотворных и восстановить баланс витаминов и микроэлементов. Это должно было помочь вернуть гормоны в норму.

Справедливости ради, надо сказать, что искусственный интеллект тоже предложил пациенту пересдать анализы на витамины и микроэлементы, но, не дожидаясь результатов, стал разъяснять, какие именно бывают тестостерон-замещающие лекарства и как правильно поговорить с врачом, чтобы врач эти лекарства выписал.

«В условиях неопределенности: у меня нет доступа к физическому осмотру, медицинской истории, лабораторным данным или контексту жизни человека. Поэтому я иногда “перестраховываюсь” — не потому что не доверяю разумности пользователя, а потому что стараюсь не упустить ничего потенциально серьезного», — отвечал на критику от врачей Symptomato сам СhatGPT.

Выходит, вместо простого и очевидного решения ИИ поставил пациента под угрозу: так как из-за тестостерон-замещающей терапии организм просто перестает вырабатывать гормон сам и мужчине пришлось бы потреблять препараты до конца своих дней.

Предскажите мне инсульт

Еще один пациент — 26-летний мужчина — обратился в Symptomato с вопросом, как предотвратить инсульт. Он описал себя как трудоголика с множеством тревог, симптомов и диагнозов: остеохондроз, проблемы с шеей, нарушением кровообращения, зрением и общей тревожностью. Он особенно боялся возможного инсульта и хотел бы заранее узнать, где может появиться «очаг».

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Врачи удивились: инсульт в таком возрасте — редкость. Конечно, бывают наследственные аневризмы, но, как правило, проявляются они позже. От разрыва аневризмы в голове умер, например, великий композитор Феликс Мендельсон, но, во-первых, не в 26 лет, а в 38, а во-вторых, от разрыва таких же аневризм умерли у Мендельсона дед, отец и родная сестра, то есть аневризма была наследственной.

По мнению специалистов, проблема в данном кейсе была не в сосудах, а в высокой тревожности и ипохондрии клиента. Ему рекомендовали не спешить с дорогостоящими обследованиями, а начать с лечебной физкультуры для шеи и записи к психотерапевту, а специалисты Symptomato подобрали подходящих специалистов прямо в городе, где проживает пациент.

ChatGPT же, наоборот, предложил обширную диагностику: сразу четыре МРТ (мозга, шеи, сосудов, зрительного нерва) и электроэнцефалограмму. Все это он отметил как «обязательно» и «крайне рекомендую», тем самым усилив тревогу пациента.

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ИИ исходит из бесконечных ресурсов, поэтому не экономит деньги пациента: за бестолковые обследования клиент заплатил бы несколько тысяч евро. Причем сам ИИ признает свое несовершенство:

«Я не имею информации о финансовом положении пользователя, доступности медицинской помощи в его стране или страховке. Врач вживую может учитывать эти реалии, а я — нет. Поэтому мои рекомендации должны рассматриваться как общий ориентир», — отвечал на критику Symptomato ИИ.

ChatGPT в своем ответе отдельно подчеркнул, что он выдает базовые рекомендации, задает направление, которое в дальнейшем стоит обсуждать с настоящим лечащим врачом.

У ИИ есть чему поучиться

ChatGPT выигрывает не благодаря точности, а из-за «эмпатии» и доступности. Он всегда на связи, не осуждает, говорит на вашем языке и особенно ценен для людей в уязвимой ситуации: мигрантов, тревожных пациентов, тех, кто боится системы. Он вежлив и приятен в общении, с пациентом говорит уважительно и сочувственно.

«В этом он даже, наверное, лучше нас», — признает создатель сервиса Symptomato хирург Александр Ванюков.

Даже если вопрос сформулирован непонятно, каждый свой ответ ИИ начинает с похвалы пациенту за то, как тот хорошо разобрался в проблеме, как тщательно собрал информацию о своем недуге, как четко сформулировал запрос. Если вопрос задает человек с действительно серьезным диагнозом, например, онкологическим, ChatGPT первым делом сочувствует ему, говорит, что понимает, как тяжело проходить химиотерапию.

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Иногда ИИ восхищается мужеством и стойкостью пациента, даже если пациент в своем запросе никакой стойкости не проявил, а только поделился тревогой. А если к искусственному интеллекту обращается женщина с вопросом, например, о беременности или о появившихся вдруг сильных болях во время менструации, ИИ сам мгновенно становится женщиной, говорит «я нашла информацию» и «я рада буду помочь». Для многих пациенток это важно, так как они хотели бы иметь дело именно с женщиной-гинекологом.

Тем не менее ChatGPT пока не может заменить консультацию со специалистом, что сам ИИ и признает. Все же в вопросах здоровья лучше довериться людям — а специалисты Symptomato сэкономят вам время, нервы, а иногда и деньги в поиске оптимального решения.

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