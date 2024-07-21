Стартап из США проводит селекцию еще не рожденных детей

В США набирает популярность новый вид планирования беременности, при котором женщины выбирают будущих детей из десятков разных вариантов. Это стало возможным благодаря полигенному скринингу — технологии, которая анализирует эмбрионы и выбирает из них лучший с точки зрения генетики. Создатели такой методики обещают родителям «супердетей» с самыми сильными генами и крепким здоровьем. Новую технологию сравнивают с методами евгеники и вспоминают антиутопию «О дивный новый мир», где детей выращивали в специальных инкубаторах. Научное сообщество также скептически относится к этому способу. Идеальное потомство из пробирки — в материале «Холода».

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Расширенным скринингом эмбрионов занимается американский стартап Orchid. Его клиентки делают процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а затем — криоконсервацию, то есть заморозку эмбрионов и яйцеклеток. Будущие мамы получают информацию о здоровье потенциальных детей еще до момента беременности, пока эмбрион развивается в лаборатории. Позднее женщина может выбрать из десятка понравившийся ей эмбрион и не травмировать свое тело родами «не того ребенка».

Традиционное зачатие несет в себе больше рисков, чем эта процедура, ведь, уже забеременев, женщина может узнать, что у нее будет больной ребенок, и тогда у нее будет только две опции: аборт или сохранить ребенка. Скрининг же эмбрионов позволяет выявить потенциальные проблемы со здоровьем ребенка еще до того, как эмбрион окажется в полости матки.

Специалистов по этике смущает скрининг эмбрионов из-за его сходства с методами евгеники — учения по «улучшению» человеческой расы, которое использовали в нацистской Германии. Нацисты убивали тех детей, кто не подходил под критерии идеального арийца. Если скрининг эмбрионов начнут использовать повсеместно, то он станет первым шагом на пути к созданию «дизайнерских детей». Критики называют эту методику «либеральной евгеникой», а сторонники — «родительским выбором» или «репродуктивной автономией».

Подопытные эмбрионы

Основательница Orchid Нур Сиддики решилась на создание компании из-за личной трагедии. Ее мать практически полностью ослепла из-за пигментного ретинита — заболевания глаз, которое передается по наследству. Сиддики допускала, что ее бабушка при наличии технологии скрининга эмбрионов в свое время могла бы родить не ее мать, а другого ребенка. Сама Сиддики хотела проверить на генетические заболевания своих будущих детей. У нее есть уже 16 подопытных эмбрионов, но ни один из них она пока не выбрала.

Скрининг эмбриона, который предлагает Orchid, невозможно совместить с традиционной беременностью. Женщина должна заморозить эмбрион для исследования, а для этого нужно сделать ЭКО. Суть ЭКО состоит в том, что оплодотворение яйцеклетки происходит не в теле женщины, а в лабораторных условиях, и для этого не нужно заниматься сексом. Из-за этого в народе стали называть детей, рожденных с помощью ЭКО, «дети из пробирки».

Последние годы популярность ЭКО растет как в России, так и на Западе — c помощью технологии ЭКО уже родились более восьми миллионов детей по всему миру. В России ЭКО можно сделать бесплатно, если у женщины подтверждено бесплодие. За 2023 год в России провели более 86 тысяч циклов этой процедуры.

Компания Orchid уверяет, что ее технология способна проанализировать более 99% ДНК эмбриона, тогда как альтернативные методы анализируют менее 1%. Скрининг эмбриона с высокой степенью вероятности может определить, будет ли у ребенка впоследствии рак, шизофрения, болезнь Альцгеймера или биполярное расстройство личности. Также основательница компании утверждает, что ее методы способны определить даже черты характера ребенка.

«Я предполагаю, что можно будет остановить рождение будущего серийного убийцы», — говорит Сиддики.

Все данные об эмбрионах будут храниться в специальном приложении на iPhone будущей мамы. Там она сможет сравнить здоровье эмбрионов по разным показателям — например, у какого из них больше предрасположенности к раку. Загвоздка заключается в том, что скрининг одного эмбриона стоит 2500 долларов. В эту сумму не входит проведение ЭКО, а в США цены на эту процедуру могут доходить до 15 тысяч долларов. Скрининг эмбрионов сейчас доступен в 40 клиниках в США, с которыми сотрудничает стартап.

Дискриминация в утробе

Высокая цена технологии делает ее недоступной для обычных семей, и это может усугублять неравенство в обществе. Проблема и в том, что большинство генетических тестов основаны на сведениях о белых людях европейского происхождения, поэтому этот анализ меньше подходит для афроамериканцев, латиноамериканцев и других небелых людей.

Кроме того, подобные селекционные тесты стигматизируют людей с психическими расстройствами, отмечают специалисты. Консорциум психиатрической геномики (международная группа из более чем 800 исследователей) выступил резко против таких методов «отбора» эмбрионов: специалисты консорциума предлагают улучшать жизнь людей с психическими заболеваниями, а не мешать им появляться на свет.

Скрининг эмбрионов вызывает вопросы и у научного сообщества. Технология Orchid якобы способна выявлять риски распространения полигенных заболеваний, то есть тех, в которых задействовано сразу несколько дефектных генов. Редакция авторитетного научного журнала Nature предупреждает: в реальности ученые далеки от понимания потенциальных преимуществ и опасностей такой технологии. На деле такие тесты лишь уничтожают жизнеспособные эмбрионы и используют тело женщины для сбора большего количества яйцеклеток.

Авторы исследования, опубликованного в Европейском журнале генетики человека, прямо называют скрининг эмбрионов недоказанной и неэтичной практикой. По сути в таких скринингах нет смысла: изменчивость генов внутри семьи гораздо более ограниченная, чем изменчивость в человеческой популяции в целом. Однако другие исследователи нашли и плюсы у этого метода. Например, полигенный скрининг эмбрионов почти вдвое снижает риск рождения ребенка с шизофренией или болезнью Крона.

Профессор эпидемиологии из Гарварда Питер Крафт разрабатывал полигенные тесты в рамках исследований при университете (его наработки и используют в Orchid). По его словам, эта технология действительно находит дефектные гены, однако вряд ли это поможет избежать генетических болезней. Дело в том, что разные гены могут отвечать сразу за несколько потенциальных болезней. Если будущие родители выбирают эмбрион с низким риском рака груди, то они могут упустить из виду набор генов, из которого может развиться другое заболевание. Например, диабет II типа связан с мутацией не в одном гене, а в тысячах.

Некоторые исследователи пытались определить потенциальный уровень IQ ребенка по эмбриону, но результатов это не принесло. Правда, компании не оставляют надежд разработать такую технологию, и это пугает научное сообщество. Отбор детей по когнитивным способностям — это неестественно, считает ряд ученых. При этом остановить подобные стартапы порой просто невозможно: например, в США сейчас нет законов, который могли бы помешать запустить такие тесты в массы.

Если идея селекции детей станет более популярной, возможность сгенерировать себе «суперребенка» станет казаться не чем-то футуристическим, а желанной услугой для родителей. Таким образом евгеника и искусственный контроль рождения могут перестать быть маргинальными нацисткими идеями первой половины прошлого века, а компании наподобие Orchid смогут сделать на этом состояние.