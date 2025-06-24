Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы

Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon

Свадьба Джеффа Безоса — основателя Amazon и одного из самых богатых людей в мире — вызвала протесты в Венеции. Активисты и местные жители уже месяц вывешивают по всему острову огромные плакаты против предстоящей церемонии. Они считают, что миллиардер «оккупировал» их город, и собираются помешать мероприятию с помощью «мирной блокады». Миллиардер игнорирует протестующих, а власти города защищают его, намекая на выгоды для местных жителей. Перспективы главной свадьбы XXI века — в материале «Холода».

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«Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, то сможете платить больше налогов» — именно такой баннер с фотографией смеющегося Безоса появился на площади Святого Марка за несколько дней до свадьбы миллиардера. Протестная акция продлилась недолго — местная полиция быстро отобрала плакат и унесла его.

Полотно развернули шесть активистов Greenpeace, которые объединились с британским движением «Все ненавидят Илона». Активисты хотели показать, что миллиардерам удается уходить от уплаты налогов и усугублять климатический кризис своим расточительным образом жизни. До этого местные активисты уже вывешивали баннеры против Безоса на колокольне собора Святого Марка и на мосту Риальто.

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На одном из них было написано «No Space for Bezos» («Нет места для Безоса»). На английском языке эта фраза звучит двусмысленно: слово «space» означает и «место», и «космос» — а это явная отсылка к аэрокосмической компании Безоса Blue Origin, которую уже давно критикуют за вредные выбросы и безответственное отношение к природе

«Свадьба Безоса стала символом огромного богатства, привилегий и многих проблем, которые сегодня разъедают наш мир», — заявила активистка Greenpeace Клара Томпсон, подчеркнув, что мероприятие проходит в «одном из самых уязвимых к изменению климата городов планеты».

Безос женится на 55-летней бывшей телеведущей Лорен Санчес, с которой он встречается уже около шести лет. 61-летний миллиардер сделал ей предложение еще два года назад на своей яхте Koru стоимостью в полмиллиарда долларов, которая считается самой большой в мире. Санчес нашла обручальное кольцо под подушкой, когда ложилась спать. Ювелир Брайони Рэймонд оценил кольцо с розовым бриллиантом в 30 карат в три-пять миллионов долларов.

До €30 миллионов оценивается стоимость свадьбы Джеффа Безоса

Свадебная церемония готовится в секрете, однако некоторые детали все же утекли в сеть. Расходы на свадьбу оцениваются от 7 до 30 миллионов евро. Ожидается, что мероприятие будет проходить три дня — с 26 по 28 июня. Брат Лорен Санчес сказал, что эту свадьбу можно будет сравнить с бракосочетанием принцессы Дианы и британского короля Карла III. Журналисты уже окрестили ее «свадьбой века».

Точное место проведения церемонии не разглашают, но уже ясно, что она состоится в Венеции. Есть три варианта: пагода на пляже Лидо (там проходит Венецианский кинофестиваль), Скуола Гранде делла Мизерикордия (здание эпохи Возрождения) или островок Сан-Джорджо-Маджоре. Церемония может пройти и на личной яхте Безоса, которая может поместиться в Венецианской лагуне.

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На свадьбу приглашены многие знаменитости. Среди них телеведущая Опра Уинфри, семья Кардашьян, а также актеры Леонардо ди Каприо и Орландо Блум. Вместе с Блумом будет его невеста — певица Кэти Перри, которая недавно летала с Лорен Санчес в космос. Также пара пригласила Дональда Трампа и его дочь Иванку. Всего ожидается около 200 гостей.

Иностранцы захватили Венецию

Свадьба Безоса в Венеции разозлила не только экологических активистов, но и местных жителей. Для них эта церемония олицетворяет не только экологические проблемы, но и неравенство доходов и эксплуатацию их малой родины.

«То, что здесь происходит, — это вопиющее высокомерие. Он эксплуатирует город так же, как он эксплуатировал рабочих по всему миру, чтобы построить свою империю», — считает учительница английского и активистка Марта Сотторива. захватили Венецию

Венеция уже давно стала символом негативных изменений климата. За последние 100 лет из-за повышения уровня моря итальянский остров, на котором она расположена, опустился под воду на 25 сантиметров. Ежегодно итальянское правительство тратит миллионы евро на возведение дамб, чтобы защитить остров от приливов, но это вряд ли спасет ситуацию: ученые прогнозируют, что Венеция полностью уйдет под воду к 2150 году.

20 миллионов туристов посетили в Венецию в 2023 году

Из-за этого в город хлынули туристы, чтобы успеть побывать там до того, как она утонет. Сейчас на острове в 400 раз больше туристов, чем местных жителей: в 2023 году здесь проживало 50 тысяч человек, а приехало — 20 миллионов. Власти пытаются справиться с чрезмерным потоком людей: они уже ограничили размер туристических групп до 25 человек и ввели дополнительный сбор для гостей, которые приезжают сюда лишь на один день.

Многие жители Венеции разочарованы в своем мэре Луиджи Бруньяро. Из-за свадьбы американского миллиардера они считают, что мэр больше заботится о туристах, чем об итальянцах. По словам оппозиционного депутата Томмазо Бортолуцци, местные жители чувствуют себя «забытыми», «преданными» и лишенными права спокойно жить в своем городе, который все больше превращается в «музей под открытым небом».

«С каждым годом поток туристов растет, но город физически не может принять бесконечное число гостей. Венецианцы чувствуют, что не получают даже базовых услуг, несмотря на все доходы от туризма», — говорит Бортолуцци.

Организаторы свадьбы, элитное британское агентство Lanza & Baucina, не согласны с этим. Агентство заверило, что подготовка мероприятия сводит к минимуму «любые помехи для города» и более того — помогает трудоустроить местных жителей. Компания также заявила, что Безос и Санчес оказывали поддержку «городу и его жизненно важной лагуне через благотворительные организации и связанные с ними проекты». Точно известно, что Безос планирует передать миллион евро консорциуму Corila, который занимается защитой и изучением Венецианской лагуны.

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Мэр Венеции Луиджи Бруньяро и президент области Венето Лука Дзайя уверены, что свадьба Безоса на самом деле принесет прибыль местному бизнесу. Для организации мероприятия подключили водное такси и самые дорогие отели города. К тому же 80% продуктов для свадьбы закупят именно у местных поставщиков.И все же гнев местных жителей не утихает и может помешать свадьбе Безоса и Санчес. Активисты уже пригрозили мирной блокадой мероприятия, чтобы Безос не думал, что он может «оккупировать город и превратить его в свою частную площадку для вечеринок». Протестующие планируют перекрыть движение по каналам, чтобы водные такси не смогли доставить гостей на свадьбу.