EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Женщина нашла своего биологического отца среди друзей в фейсбуке

13:21 02.12.2024

Журналистка Тамуна Мусеридзе восемь лет искала своих биологических родителей. Для этого она создала группу в фейсбуке под названием Vedzeb или «Я ищу». Женщина смогла найти свою биологическую мать, которая сначала отказалась от общения с ней, но затем все же решила раскрыть имя ее биологического отца. Оказалось, что он все это время был подписан на группу Мусеридзе в фейсбуке, а также находился в друзьях у журналистки, пишет Би-би-си. 

Поиски биологических родителей Мусеридзе начала в 2016 году после смерти ее приемной матери. Тогда журналистка решила создать группу в фейсбуке. Поиски затянулись, но в процессе Мусеридзе раскрыла масштабную схему торговли детьми, которая десятилетиями действовала в Грузии — врачи прятали новорожденных, сообщая их родителям о смерти детей, а затем продавали их другим семьям. Мусеридзе удалось помочь сотне семей воссоединиться. 

Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
Общество8 минут чтения

Этим летом группа в фейсбуке помогла и в личных поисках Мусеридзе. Ей написал человек из Грузии, который заявил, что знает женщину, скрывшую беременность и тайно родившую в Тбилиси в сентябре 1984 года. Дата примерно совпадала с датой рождения Мусеридзе. Мужчина назвал имя роженицы, а журналистка спросила в своей группе, не знает ли кто-нибудь ее. 

Вскоре ей ответила женщина, которая рассказала, что та роженица является ее родной тетей. Она согласилась на тест-ДНК в обмен на удаление из группы поста с вопросом о роженице. 

Спустя неделю пришли результаты теста, который показал, что написавшая Мусеридзе женщина является ее двоюродной сестрой. Журналистка позвонила своей биологической матери, но та была не рада их воссоединению. «Она начала на меня кричать, сказала, что никакого ребенка никогда не рожала и что она не желает иметь со мной ничего общего», — вспоминает Мусеридзе. Однако женщина все же назвала журналистке имя ее биологического отца: Гурген Хорава.

Поджег и смотрел
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
Криминал21 минута чтения

«Первые пару месяцев у меня в голове не укладывалось, что вся эта история происходит со мной на самом деле. Я просто поверить не могла в то, что мне удалось найти их обоих», — отметила она. 

Узнав имя отца, Мусеридзе отыскала его в фейсбуке. Оказалось, что он три года был был в списке ее друзей и следил за ее работой. 

«Он даже не знал, что моя биологическая мать была от него беременна. Для него это стало огромным сюрпризом», — объяснила Мусеридзе. Она также рассказала, что тут же написала своему биологическому отцу. Вскоре они встретились примерно в 260 километрах от Тбилиси, в его родном городе Зугдиди. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Общество
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Сделала две операции. Это было страшно, у меня даже шла кровь из глаз. Все закончилось идеально, а я стала лучше слушать себя
8 минут чтения
«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.