Женщина нашла своего биологического отца среди друзей в фейсбуке

Журналистка Тамуна Мусеридзе восемь лет искала своих биологических родителей. Для этого она создала группу в фейсбуке под названием Vedzeb или «Я ищу». Женщина смогла найти свою биологическую мать, которая сначала отказалась от общения с ней, но затем все же решила раскрыть имя ее биологического отца. Оказалось, что он все это время был подписан на группу Мусеридзе в фейсбуке, а также находился в друзьях у журналистки, пишет Би-би-си.

Поиски биологических родителей Мусеридзе начала в 2016 году после смерти ее приемной матери. Тогда журналистка решила создать группу в фейсбуке. Поиски затянулись, но в процессе Мусеридзе раскрыла масштабную схему торговли детьми, которая десятилетиями действовала в Грузии — врачи прятали новорожденных, сообщая их родителям о смерти детей, а затем продавали их другим семьям. Мусеридзе удалось помочь сотне семей воссоединиться.

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Этим летом группа в фейсбуке помогла и в личных поисках Мусеридзе. Ей написал человек из Грузии, который заявил, что знает женщину, скрывшую беременность и тайно родившую в Тбилиси в сентябре 1984 года. Дата примерно совпадала с датой рождения Мусеридзе. Мужчина назвал имя роженицы, а журналистка спросила в своей группе, не знает ли кто-нибудь ее.

Вскоре ей ответила женщина, которая рассказала, что та роженица является ее родной тетей. Она согласилась на тест-ДНК в обмен на удаление из группы поста с вопросом о роженице.

Спустя неделю пришли результаты теста, который показал, что написавшая Мусеридзе женщина является ее двоюродной сестрой. Журналистка позвонила своей биологической матери, но та была не рада их воссоединению. «Она начала на меня кричать, сказала, что никакого ребенка никогда не рожала и что она не желает иметь со мной ничего общего», — вспоминает Мусеридзе. Однако женщина все же назвала журналистке имя ее биологического отца: Гурген Хорава.

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«Первые пару месяцев у меня в голове не укладывалось, что вся эта история происходит со мной на самом деле. Я просто поверить не могла в то, что мне удалось найти их обоих», — отметила она.

Узнав имя отца, Мусеридзе отыскала его в фейсбуке. Оказалось, что он три года был был в списке ее друзей и следил за ее работой.

«Он даже не знал, что моя биологическая мать была от него беременна. Для него это стало огромным сюрпризом», — объяснила Мусеридзе. Она также рассказала, что тут же написала своему биологическому отцу. Вскоре они встретились примерно в 260 километрах от Тбилиси, в его родном городе Зугдиди.