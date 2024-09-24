Американка нашла похищенного 73 года назад родственника

63-летняя американка Алида Алеквин нашла своего дядю Луиса Армандо Альбино, похищенного еще ребенком 73 года назад. Женщине удалось найти его благодаря случайному ДНК-тесту и старым фотографиям. «Холод» рассказывает историю многолетних поисков и воссоединения семьи.

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21 февраля 1951 года шестилетний Луис Армандо Альбино играл вместе со своим старшим братом Роджером Альбино в парке города Окленд. В какой-то момент к нему подошла незнакомая женщина и предложила купить ему конфеты. Она оказалась похитительницей и увезла мальчика на восточное побережье США, где позднее его стала воспитывать новая семья. Журналисты пишут, что они растили его как собственного ребенка, однако как именно он к ним попал — не уточняется.

Поиски мальчика длились много лет. В Окленде его искала поисковая группа, в которую входили полицейские, солдаты местной армейской базы, береговая охрана и сотрудники городских служб. В старых выпусках местных газет сообщалось, что мальчика искали даже в заливе Сан-Франциско и в других водоемах, предполагая, что он мог утонуть. Однако все это время старший брат настаивал на том, что мальчика похитила «женщина с платком на голове» — об этом он говорил и следователям, которые неоднократно его допрашивали.

Луис Армандо Альбино (справа) со своим братом Роджером спустя более 70 лет после его похищения из Окленда в 1951 году. Фото: Alida Alequin

Более 70 лет Луиса Армандо считали без вести пропавшим. Все изменилось в 2020 году, когда его племянница Алида Алеквин решила «по приколу» сдать ДНК-тест. Результаты теста показали вероятность родства в 22% с незнакомым ей мужчиной.

Сначала Алиде не удалось с ним связаться, но именно тогда она предположила, что это ее пропавший дядя. Его поиски Алида возобновила вместе со своими детьми в начале 2024 года. Они посетили публичную библиотеку Окленда, где нашли фрагменты старых газетных публикаций со статьями о поисках шестилетнего Луиса Армандо Альбино. В одной из статей была опубликована фотография братьев Альбино.

Взяв копии этих выпусков и результаты ДНК-теста, Алида отправилась в полицию Окленда с просьбой возобновить поиски ее дяди. Следователи решили, что Алида предоставила достаточно оснований для возобновления поисков, и начали расследование.

20 июня следователи пришли в дом матери Алиды, старшей сестры пропавшего мужчины, и сообщили, что нашли Луиса Армандо Альбино на восточном побережье США. В подтверждение родства Луис Армандо и его сестра тоже сдали ДНК-тест.

«Мы держались, пока следователи не ушли, а потом расплакались. Я схватила маму за руки и сказала: “Мы его нашли!” Я была на седьмом небе от счастья», — вспоминает Алида.

Спустя четыре дня Луис Армандо лично приехал в Окленд, чтобы встретиться со своей семьей, пишет The Guardian. На следующий день Алида привезла его и свою мать в дом их старшего брата Роджера.

«Они обнимались долго и очень крепко», — рассказала Алида.

Позже Луис Армандо вернулся к себе на восточное побережье, но в июле снова приехал к своему брату. Оказалось, что это была их последняя встреча — в августе Роджер умер.

Луис Армандо успел увидеть родного брата перед смертью, но этого не смогла сделать их мать. Она умерла еще в 2005 году, но даже перед смертью не теряла надежды на то, что ее сын жив.