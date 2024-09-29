Материнский инстинкт

Американка шесть лет не верила, что ее новорожденная дочь сгорела во время пожара. И оказалась права

В 1997 году в доме Луз Куэвос, 25-летней домохозяйки из Филадельфии, загорелась проводка. Луз, ее муж и двое сыновей смогли спастись, но из горящего дома не успели вынести их новорожденную дочь. Проведя экспертизу, полиция и заявила, что девочка погибла и ее останки сгорели при пожаре, однако Луз отказывалась в это поверить. Шесть лет она считала, что ее дочь похитили, и нашла этому доказательства. История Луз — в новом выпуске еженедельной тру-крайм-рубрики «Холода».



15 декабря 1997 года 25-летняя домохозяйка Луз Куэвас, прибираясь у себя дома в одном из эмигрантских районов Филадельфии, неожиданно почувствовала запах гари. Луз сразу же отослала сыновей на улицу и побежала наверх, чтобы забрать из кроватки новорожденную дочь, однако уже на лестнице глаза Луз заслезились от дыма. Поднявшись на второй этаж, она обнаружила, что детская объята пламенем.

Луз в панике ворвалась в комнату и попыталась найти свою дочь, но ее нигде не было. Лицо Луз сильно обгорело, и, почувствовав, что больше не может находиться внутри, она бросилась на улицу, чтобы позвать на помощь. На подмогу прибежал один из соседей. Взяв огнетушитель, он попытался прорваться на второй этаж, но не смог. Внутри он слышал детский плач.

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Подозрительный визит

Луз и ее муж Педро, эмигранты из Пуэрто-Рико, уже несколько лет жили в США и воспитывали двух сыновей: пятилетнего Вильфредо и четырехлетнего Израиля. В начале декабря 1997 года у них родилась дочь Далимар. У девочки были карие глаза, темно-русые волосы и ямочки на щеках. Когда случился пожар, ей исполнилось всего 10 дней.

Прибывшие к дому спасатели потушили огонь за 14 минут. Они установили, что причиной пожара стал неисправный удлинитель, подключенный к обогревателю возле детской кроватки.

Луз плохо знала английский язык. Она пыталась объяснить спасателям, что ее ребенка могли похитить, но ее никто не слушал.

У Луз были причины для таких подозрений.

Утром 15 декабря к ним в гости приехала двоюродная сестра Педро, 36-летняя Кэролин Кореа. Она попросила Педро помочь ей проверить тормозную систему ее автомобиля. Пока он занимался ремонтом, Кэролин зашла в дом.

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Луз занималась уборкой и неохотно общалась с гостьей. Во время непродолжительного разговора Кэролин упомянула, что недавно у нее тоже родилась дочь.

Пока Кэролин ждала Педро, Луз уложила Делимар в спальне на втором этаже и вернулась к работе по дому. Как только машина была готова, Кэролин вышла на улицу, но через несколько минут вернулась, сказав, что забыла сумку в спальне девочки. Вскоре после ее ухода Луз почувствовала запах гари.

Смерть без свидетельства

Пожарные предположили, что Делимар полностью сгорела во время пожара — она была еще слишком маленькой, чтобы у нее могли вырасти зубы, а это зачастую — единственное, что остается от сгоревшего человека.

Команда судебно-медицинских экспертов два дня обследовала пожарище. «К сожалению, тело ребенка было полностью уничтожено огнем», — сообщили родителям в полиции.

Поскольку эксперты не обнаружили человеческих останков, свидетельство о смерти семье Делимар так и не выдали. Луз не могла смириться с официальной версией произошедшего и настаивала на расследовании, но полиция закрыла дело.

Луз тяжело переживала утрату ребенка и впала в глубокую депрессию. Она ходила к психотерапевту и надеялась, что рано или поздно Делимар найдется. Она хотела нанять частного детектива, которые бы помогли ей начать поиски, но Луз и Педро едва сводили концы с концами и не могли позволить себе оплатить их услуги.

В 1999 году у супругов родился еще один ребенок — мальчик, которого назвали Самюэлем. Педро считал, что Луз пора смириться со смертью Делимар, но это только ухудшило их отношения и стало причиной частых ссор. В 2002 году они развелись.

Прекрасная дочь

24 января 2004 года Эвелин Вера, старшая сестра Педро, устроила вечеринку в честь дня рождения своей трехлетней внучки. У них были хорошие отношения с Луз, и Эвелин пригласила ее на праздник.

Детская фотография Алии

Фото: Reuters

На день рождения из Нью-Джерси приехала и Кэролин, с которой Луз не виделись с момента пожара. Она приехала вместе со своей шестилетней дочкой Алией.

По воспоминаниям Луз, во время вечеринки Эвелин подвела к ней Алию: «Посмотри, какая хорошенькая дочка у Кэролин». Луз вглядывалась в лицо девочки и чувствовала, что ее улыбка ей очень знакома.

«Я поняла, что это моя дочь. Я хотела обнять ее и убежать с ней», — позже вспоминала тот момент Луз.



Благодаря криминальным шоу, которые Луз смотрела по телевизору, она знала, что полицейские могут определить родство с помощью теста ДНК. Она решила пойти на хитрость. Притворившись, что у Алии в волосах застряла жвачка, Луз подошла к ней и аккуратно срезала небольшую прядь волос.

Стопроцентное сходство

Через несколько дней после вечеринки Луз обратилась за помощью к местному депутату от демократической партии Анхелю Крузу, который представлял ее испаноязычный район. Изначально Круз скептически отнесся к истории Луз, но потом все же согласился помочь ей. Он позвонил в полицейское управление и потребовал провести анализ ДНК.

Следователи использовали образец волос Алии и взяли анализ у Луз. Экспертиза показала, что их ДНК совпадают на сто процентов. Экспертная группа подтвердила, что Луз была права и Алия на самом деле была ее дочерью, которая все это время считалась погибшей в пожаре.

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2 марта полицейские Нью-Джерси пригласили Кэролин сдать ДНК-тест, чтобы проверить их родство с Алией. Кэролин согласилась и сама оплатила тест. Позже ее адвокат рассказывал, что Кэролин к тому моменту убедила себя, что Алия — действительно ее ребенок. После результатов экспертизы ее задержали полицейские. Алию на время расследования отправили в приемную семью, где за ней наблюдала служба опеки.



Следователи выяснили, что ранее Кэролин уже обвинялась в поджоге. Некоторое время она работала бухгалтером в медицинском центре, где воровала банковские чеки. В ноябре 1996 года она поняла, что ее начальник узнал об афере, и подожгла офис, чтобы скрыть улики.

Тогда Кэролин обвинили в поджоге и мошенничестве. Она заключила сделку со следствием и признала вину. В августе 1998 года ее приговорили к пяти годам условно и общественным работам. Этой информации хватило, чтобы полицейские выдвинули против Кэролин обвинения в поджоге дома Луз и краже ребенка.

Версия Кэролин

Кэролин отрицала обвинения в поджоге и уверяла, что забрала дочь Луз по просьбе Педро. По Кэролин отрицала обвинения в поджоге и уверяла, что забрала дочь Луз по просьбе Педро. По версии Кэролин, 15 декабря она приехала к Педро, бывшему мужу Луз, чтобы он помог отремонтировать ее машину. Войдя в дом, Кэролин увидела Луз и мать Педро, которая была у них в гостях.

На улице темнело, и Педро вскоре вернулся в дом. Он попросил Кэролин отвезти его к своей подруге, якобы чтобы купить наркотики. Вскоре он вышел из дома с Делимар на руках и посадил ее в машину Кэролин.

Кэролин подъехала к дому подруги Педро и вспомнила, что забыла сумку. Пока Педро был в гостях, она вместе с Делимар вернулась обратно к дому Луз.

«Его мать стояла в дверях и сказала, что почувствовала запах дыма», — рассказала Кэролин.

Когда огонь разгорелся, они успели вывести Израиля и Вильфредо из дома. Затем мать Педро якобы попросила Кэролин вернуться за ним и сказать, что в их доме начался пожар. Всю обратную дорогу Педро якобы повторял, что возгорание произошло по его вине.

Кэролин Кореа

Фото: Philadelphia Police

В этот момент Педро якобы попросил Кэролин забрать его дочь и уехать. Однако она настояла на том, что хочет убедиться, что в результате пожара никто не пострадал.

Подъехав к дому Педро и Луз, Кэролин увидела Луз, сидевшую на заднем сиденье скорой.

«Я спросила ее, все ли с ней в порядке, — сказала Кэролин. — Но она ни разу не упомянула о ребенке. Единственное, что ее беспокоило, — ожог на лице».

Кэролин якобы некоторое время оставалась на месте пожара, а затем уехала вместе с Делимар. Тогда же она начала рассказывать родственникам, что Делимар — ее новорожденная дочь, и прервала все связи с семьей Педро. У Кэролин уже были свои дети — два сына и дочь, а незадолго до пожара она пыталась вновь забеременеть, но у нее не вышло.

«Она относилась к этой маленькой девочке лучше, чем к трем другим своим детям, — рассказывала Эвелин Вера, двоюродная сестра Педро и Кэролин. — Она отправила ее в частную школу и делала для нее все возможное».

При этом некоторые знакомые подозревали, что Алия — не родная дочь Кэролин, потому что девочка не была похожа на «мать».

В марте 2004 года суд вынес приговор Кэролин Коррера, приговорив ее к 30 годам лишения свободы и лишив ее родительских прав.

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Воссоединение семьи

Алия была в шоке, узнав, что ее «мама» не та, за кого себя выдает. Она кричала и плакала, когда ее увозили в приемную семью.

Первая встреча Луз и Алии произошла 4 марта 2004 года. Луз очень боялась, что Алия будет стесняться и не захочет с ней общаться. Но как только они впервые встретились, Алия выпрыгнула из-под стола и радостно воскликнула: «Сюрприз!» Она поцеловала Луз и назвала ее мамой.

Луз Куэвос улыбается узнав, что скоро воссоединится с дочерью, Нью-Джерси, 4 марта 2004 года

Фото: Tim Shaffer / TMS / JDP / Reuters

«В глубине души я знала, что так и будет, — говорила Луз. — Я собираюсь дать ей все, что она пожелает».

На встречу с Алией также приехал ее отец Педро. Он был очень рад, что его дочь наконец-то нашлась, и рассказал, что долгие годы не переставал думать о ней.

Однако Луз утверждала, что он не хотел быть отцом: «Однажды он сказал, что хотел бы, чтобы Делимар не родилась». На суде Луз показала копию свидетельства о рождении Делимар, где было указано, что отец неизвестен, и добилась того, что Педро мог видеться с дочерью только в ее присутствии.

В тот же день суд одобрил Луз право опеки над Делимар. Постепенно Луз начала называть Алию Делимар и учить английский, чтобы лучше понимать свою дочь, которая не говорила на испанском.

«Я наконец-то дома, — улыбаясь, сказала Делимар, когда журналисты спросили ее о самочувствии. — Я счастлива».

Последняя встреча

Через полтора года после ареста Кэролин разрешили встретиться с Делимар. Общаться им пришлось через стекло — им не позволили обнять друг друга.

«Когда привыкаешь к тому, что ребенок всегда рядом, становится очень грустно, что не можешь обнять его. Она сказала мне, что ей нравилось, как я о ней заботилась», — делилась Кэролин.

По словам прокурора, Делимар, которой уже исполнилось семь лет, сама попросила о встрече. «Мы хотели дать ей возможность попрощаться с Кэролин», — сказал он. Свидание длилось около 45 минут. Позже Кэролин рассказывала, что вспоминает об этой встрече каждый день.

«Я чувствую себя ужасно, — говорила Кэролин во время интервью в тюрьме. — Они думают, что я монстр, но я на самом деле очень любящий человек».

Делимар сейчас 27 лет, в августе 2023 года она вышла замуж и воспитывает приемного сына. Она много путешествует и планирует издать книгу о своей истории.



Вера Делимар вместе с матерью после свадьбы