Когда-то она была частью Российской империи, а теперь строит одну из самых успешных демократий

Финляндия — самая счастливая страна в мире восьмой год подряд. Одновременно уровень самоубийств здесь по-прежнему выше, чем в большинстве европейских стран. Однако финны чувствуют себя защищенными: они доверяют соседям и государственным институтам и не боятся остаться без поддержки. Секрет финского счастья — в материале «Холода».

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Ежегодный Всемирный доклад о счастье составляют Оксфордский университет в партнерстве с американским институтом общественного мнения Gallup, ООН и редакционной коллегией The World Happiness Report. В нем эксперты оценивают уровень счастья в разных странах, и Финляндия восьмой год подряд занимает первое место в этом рейтинге.

За Финляндией следуют Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды. В первую десятку также вошли Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. Самой «несчастной» страной 2024 года признан Афганистан, который набрал всего 1,36 балла из 10 возможных.

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Россия в этом году оказалась на 66 месте — годом ранее она занимала 72-е. Среди бывших советских республик самой счастливой страной стала Литва (16 место), а самой несчастной — Украина (111 место). Палестина на три пункта опережает Украину.

Как измеряют счастье?

Исследователи рассматривают счастье как совокупность нескольких факторов: ощущение благополучия, удовлетворенность жизнью, частота положительных эмоций и осмысленность существования. Для оценки этих параметров социологи проводят опросы в каждой стране.

Главный показатель исследования — удовлетворенность жизнью. Его измеряют с помощью «лестницы Кантрила» — шкалы из 10 ступеней, где нижняя — это наихудший возможный сценарий жизни, а верхняя — наилучший. У этого метода есть минусы: например, респонденты могут скорее оценивать свой социальный статус, чем реальное ощущение счастья. Тем не менее социологи все равно считают его универсальным инструментом оценки.

2A42H8A Porvoo Old Town and Porvoo Cathedral, Finland

Чтобы понять, почему в некоторых странах люди счастливее, авторы исследований также собирают данные о нескольких факторах, влияющих на удовлетворенность жизнью: уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, степень свободы, уровень коррупции, социальная поддержка и доброжелательность окружающих.

По этим показателям авторы составляют отдельные «мини-рейтинги», которые не обязательно коррелируют с итоговым местом страны в рейтинге счастья. Например, Белиз стал лидером по уровню свободы, а Сенегал — по позитивному настрою, будучи в рейтинге счастья на 25 и 107 месте соответственно. Финляндия не занимает первых мест в отдельных категориях.

Доверяй соседям

Социальная поддержка — один из ключевых факторов финского счастья. Жители страны уверены, что в трудную минуту могут рассчитывать на родственников или друзей. Меньше всего на поддержку близких рассчитывают в Бангладеш, которая в общем рейтинге счастья заняла 134 место.

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Исследователи также изучили, как доброжелательность окружающих влияет на то, насколько счастливым чувствует себя человек. Участников опроса спрашивали, верят ли они, что им вернут потерянный кошелек, и кто бы это мог сделать — сосед, полицейский или случайный прохожий. Ученые пришли к выводу, что человек счастливее, если ожидает от окружающих добрых поступков.

Финляндия вошла в число лидеров по этому критерию: жители страны особенно доверяют соседям (третье место после Нидерландов и Норвегии) и полиции (на втором месте после Норвегии). Финны также уверены, что кошелек им вернет незнакомец — по этому критерию они заняли пятое место, уступив только жителям Нидерландов, Алжира, Ирана и Норвегии.

Однако в другой категории доброжелательности — готовности помогать незнакомцам — Финляндия оказалась на 96 месте. Этот показатель измеряли по ответам на вопросы о благотворительности, волонтерстве и случайной помощи посторонним. Самыми отзывчивыми странами стали Ямайка и Либерия. Индонезия стала лидером по волонтерству, а Финляндия заняла лишь 75 место.

Нет счастья без хорошей работы государственных институтов

Низкий уровень вовлеченности жителей Финляндии в благотворительность можно объяснить тем, что там нет в ней большой необходимости, в том числе в частных благотворительных организациях. Большинство потребностей граждан закрывает государство, обеспечивая жителям доступную медицину, бесплатное высшее образование и выплаты в тяжелых жизненных ситуациях (например, безработные получают от государства примерно 800 евро в месяц — примерно 75 тысяч рублей).

Хельсинки. Фото: Unsplash

Система социальной защиты помогает людям справляться с трудностями. В 1990-х годах Финляндия входила в число стран с самым высоким уровнем самоубийств в мире. Однако за последние 30 лет их число сократилось вдвое благодаря государственным инициативам. Хотя теперь уровень суицидов в стране ниже, чем, например, в России, Бельгии и Венгрии, он все еще остается довольно высоким по европейским меркам.

Исследователь счастья из Университета Аалто в Финляндии Фрэнк Мартела считает, что финны счастливы, потому что в их стране качественные демократические институты: граждане чувствуют, что их голос важен.

Финская демократия действительно признана одной из лучших в мире. Для сравнения, политическая система Афганистана, занявшего последнее место в рейтинге счастья, считается худшей.

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Финляндия стабильно занимает высокие позиции в мировых рейтингах свободы человека (шестое место в 2024 году), свободы прессы (пятое место в 2024 году) и верховенства права (третье место в 2024 году). Кроме того, Финляндия — одна из наименее коррумпированных стран мира.

«Правительство не может сделать граждан счастливыми. Однако эффективные институты и социальные услуги способны устранить многие источники несчастья в их жизни. Финляндия считается самой счастливой страной не потому, что здесь больше людей, испытывающих счастье. Просто благодаря качественной работе государственных институтов в Финляндии и других скандинавских странах гораздо меньше людей, испытывающих глубокое несчастье», — говорит Мартела.

Будь скромнее

Мартела считает, что скромность — один из факторов, который делает финнов счастливыми. В Финляндии не принято выставлять богатство напоказ. Например, большинство финнов покупают недорогие автомобили, хотя их доход позволяет приобрести машины более высокого класса (средняя зарплата в стране — более 4000 евро в месяц). Топ-менеджеры также стараются не подчеркивать свое благосостояние.

«Они богаты, здоровы, у них есть социальные связи и поддержка, связь с природой. Они не танцуют на улицах от радости, но они очень довольны своей жизнью», — говорит о финнах один из авторов Всемирного доклада о счастье, профессор экономики Оксфордского университета Ян-Эммануэль Де Неве.

Хотя финансовое благополучие важно, решающее значение имеет именно субъективное восприятие человеком своего положения в обществе, считают ученые. В странах с развитой системой социальной защиты, таких как Финляндия и Норвегия, статус человека не так сильно влияет на его уровень счастья, как в странах с менее развитыми социальными гарантиями (например, странах Восточной Европы).

Финны проще относятся к жизненным трудностям, считая неудачи частью жизни, объясняет Мартела. В финском языке даже существует понятие «сису» — стойкость и умение справляться с испытаниями без жалоб и лишних слов.

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