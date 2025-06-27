Путин назвал траты на оборону «немалыми»

Владимир Путин заявил, что Россия тратит более 6% своего ВВП на военные расходы. Он добавил, что за это страна заплатила инфляцией. Об этом Путин рассказал во время пресс-конференции в Минске, его цитирует РБК.

Путин уточнил, что Россия потратила 13,5 триллионов рублей на военные расходы. По его словам, всего ВВП страны сегодня насчитывает 223 триллиона рублей. «Вот 13,5 от 223 – много или мало? Немало, немало. Мы заплатили за это инфляцией», — отметил российский президент.

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При этом он подчеркнул, что Россия планирует сокращать военные расходы. По его словам, на Западе сложилась другая ситуация: там военные расходы планируют увеличивать. Сейчас страны НАТО обязаны отдавать не менее 2% ВВП на содержание военного альянса, но этого оказалось недостаточно для обеспечения безопасности, поэтому страны договорились поднять эту планку до 5% ВВП к 2035 году.

Сейчас большинство стран НАТО тратят на оборону чуть больше 2% ВВП — например, Швеция, Германия, Франция и Турция. Однако не все придерживаются даже минимальной отметки и часто вкладывают меньше — Испания, Италия и Португалия платят 1,3-1,6%. Больше всех платит Польша — 4,1% ВВП.

Кроме того, в ходе той же пресс-конференции Путин назвал Запад «агрессивным». Одним из признаком агрессивности Запада как раз является увеличение военных трат этих стран, считает российский президент.

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Путин также заявил, что Россию «надули», «обманули грубо» и «кинули» с нерасширением НАТО на восток, хотя это ей было «обещано». Позже на Западе с мнением Москвы никто не считался или говорили, что продвижение неопасно. Но, как считает Путин, Россия лучше знает, что именно ей угрожает.

Российский президент также высказался о меморандумах, которые подготовили делегации России и Украины после встречи в Стамбуле. Он назвал их «прямо противоположными», но подчеркнул, что обе стороны все равно продолжают готовиться к третьему раунду переговоров.