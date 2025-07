Котенок в пустой кроватке

В мае 2007 года трехлетняя Мадлен Макканн пропала из своей кровати во время отпуска с родителями. Поиском девочки занимались полицейские двух стран, но расследование зашло в тупик. В какой-то момент следствие стало подозревать ее родителей, но эта версия не нашла подтверждения. Спустя почти 20 лет тело Мадлен снова ищут, а полиция заново собирает улики, чтобы предъявить обвинение возможному похитителю. О расследовании многолетней тайны — в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

В конце апреля 2007 года Джерри и Кейт Макканн, семья врачей из Великобритании, приехали на отдых в Португалию вместе с детьми: дочерью Мадлен, которой было почти четыре года, и двухгодовалыми близнецами Шоном и Амели.

Семья остановилась на курорте Ocean Club в Прайе-де-Луш на побережье Атлантического океана в двухкомнатных апартаментах на первом этаже дома №5 по улице Rua Dr Agostinho da Silva. Макканн давно планировали отдохнуть большой компанией. На курорте к ним присоединились их приятели и коллеги: врач Расселл О’Брайан и его девушка Джейн Таннер, менеджер по маркетингу и юрист Рейчел Олдфилд и ее муж, врач Мэттью Олдфилд; врачи Дэвид и Фиона Пэйн и врач Диана Уэбстер.

Апартаменты Ocean Club в Прайе-де-Луш. Фото: PA Images / Reuters

Путешествие проходило спокойно. Днем взрослые посещали уроки по теннису, а детей оставляли в детский клуб, где они были под присмотром аниматоров. Потом все вместе купались и загорали у бассейна. А когда детей укладывали спать, друзья подолгу сидели в ресторане.

3 мая, в один из последних дней отпуска, Макканы как обычно уложили детей спать и пошли в ресторан, столики которого располагались прямо у стен их апартаментов. Друзья ели, пили и веселились, иногда проведывая детей. В 10 вечера Кейт Макканн пришла в апартаменты и обнаружила, что окно широко открыто, а ее старшей дочери нигде нет. На ее кровати остались одеяло и мягкая игрушка-котенок, с которой девочка любила спать.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Самая обычная семья

В 22:15 подруга Макканн Рейчел Олдфрид сообщила на стойку регистрации курорта о пропаже Мадлен. Там вызвали полицию, которая приехала спустя 15 минут. Полицейские опросили родителей Мадлен и узнали подробнее о жизни семьи.

Кейт и Джерри Макканн. Фото: PA Images / Reuters

Родители Мадлен познакомились в 1993 году в Глазго, где вырос ее отец Джерри. Там они работали как начинающие врачи. После учебы Кейт получила предложение поработать в Новой Зеландии, и Джерри поехал вместе с ней. В 1996 году пара вернулась в Великобританию. В 1998 году они поженились в Ливерпуле, где родилась Кейт.

Макканны долго пытались завести ребенка, но у них не получалось. В 2002 году Кейт сделала ЭКО и забеременнела, и 12 мая 2003 года, когда обоим супругам было по 35 лет, родилась Мадлен. В том же году семья переехала в Амстердам, где Джерри изучал способы сканирования сердца. Там Кейт снова сделала ЭКО и в 2005 году родила близнецов Шона и Амели.

За полтора года до исчезновения Мадлен семья вернулась из Нидерландов в Великобританию и поселилась в Ротли — деревне с населением в три тысячи человек в пяти милях от Лестера. Джерри получил должность кардиолога в больнице Гленфилда на окраине Лестера. Кейт пробовала себя в гинекологии и анестезиологии, но потом сменила специализацию и стала врачом общей практики. После рождения детей она работала неполный рабочий день терапевтом в городке Мелтон-Моубрей в 24 милях от Лестера.

Опросив друзей и свидетелей, полиция смогла восстановить, что произошло перед тем, как пропала девочка.

Мадлен Макканн. Фото: AP Photo / McCann Family / Scanpix

За завтраком в тот день, 3 мая, Мадлен спросила родителей, почему их не было, когда она проснулась и плакала прошлой ночью. Позже Кейт вспомнила, что подумала тогда, что взрослым нужно постоянно проверять детей, когда они выходят на ужин.

Утро дети провели в детском клубе, в то время как родители отправились на прогулку. В 12:30 Кейт и Джерри забрали детей из клуба и вместе вернулись в апартаменты, чтобы пообедать. После этого они все вместе пошли в бассейн при отеле. Там родители в последний раз сфотографировали Мадлен.

В полчетвертого Кейт и Джерри отвели детей обратно в детский клуб, где они были до шести вечера. Кейт забрала детей — за день они сильно устали, привела их в апартаменты и стала готовить ко сну. Уложив их по кроваткам, она начала читать им книгу про животных на ночь, но дети уснули раньше, чем она успела закончить. Мадлен занимала односпальную кровать у двери комнаты, а близнецов положили в детские кроватки.

В семь вечера Джерри вернулся в апартаменты с урока по теннису. Они с Кейт сходили в душ и переоделись, а потом открыли и распили бутылку вина на двоих.

«Человек года» Вожатый больше 20 лет насиловал детей и угрожал закопать их заживо, если они расскажут родителям Криминал 14 минут чтения

Макканны оставили детей и в 20:35 первыми из компании пришли в тапас-ресторан напротив их апартаментов. Из окон их номера был виден столик в ресторане, за которым вся компания ужинала по вечерам. Они специально бронировали этот столик — персонал даже сделал пометку в своем журнале, что в апартаментах дети остаются одни. Эта запись могла быть доступна не только сотрудникам отеля, но и прохожим, позже заметили журналисты.

Позже к Макканнам присоединились их друзья. В 20:55 взрослые заказали первые блюда, после чего периодически приходили в апартаменты, чтобы проверять детей.

Котенок Мадлен. Фото: PA Images / Reuters

Джерри вернулся в номер через незапертые двери патио в 21:05. В начале отпуска пара заходила в апартаменты через входную дверь рядом с детской спальней, но потом решила использовать по вечерам незапертую дверь патио, чтобы случайно не разбудить детей. Зайдя в апартаменты, Джерри заметил, что дверь в детскую, которую они с женой оставляли слегка приоткрытой, когда уходили, открыта шире. Он решил, что Мадлен могла проснуться и пойти в родительскую спальню, но девочка по-прежнему спала в своей кроватке. Джерри прикрыл дверь в комнату, сходил в туалет и вернулся в ресторан. Это был последний раз, когда он видел свою старшую дочь.

В 21:30 Кейт собралась проверить детей, но их друг Мэтью Олдфилд предложил сделать это за нее: он все равно хотел зайти к своим детям. В апартаментах мужчина заметил, что дверь в детскую спальню снова открыта. Через нее он увидел только близнецов и не стал заходить внутрь, убедившись, что в квартире тихо. Кроватку Мадлен он не видел. Полиция долго не могла выяснить, была ли в этот момент девочка все еще апартаментах или уже исчезла.

60 человек — как сотрудники, так и гости курорта — искали девочку до четырех утра. Никаких следов обнаружить не удалось.

Два расследования

На следующий день португальская полиция начала официальное расследование. Об исчезновении сообщили в СМИ и британское консульство. После того как в британской прессе появились опасения, что у португальской полиции нет достаточно опыта, чтобы вести такое сложное дело, к расследованию подключились и британские следователи.

Волонтеры Красного Креста прочесывают окрестности в поисках Мадлен. Фото: PA Images / Reuters

5 мая полиция португалии сообщила, что считает, что Мадлен все еще жива и находится в стране. Позже следователи рассказали, что у них нет достаточно доказательств, чтобы точно определить, жива ли девочка, но они уверены, что, вероятнее всего, ее похитили.

Спустя девять дней детективы назвали имя первого подозреваемого — консультанта по недвижимости Роберта Мурата. Мужчина жил в доме своей матери, который находился в 140 метрах от апартаментов Макканнов.

В день похищения около 21:10 вечера подруга Макканнов Джейн Таннер по пути в ресторан заметила похожего на Мурата мужчину со спящим ребенком в розовой пижаме. Полицейские выяснили, что этот мужчина шел по направлению к дому матери Мурата. Они обыскали дом, проверили технику Мурата и допросили его друзей, но не нашли никаких доказательств его причастности к исчезновению Мадлен. Позднее обвинения с Мурата сняли. Он смог отсудить у СМИ суммарно 600 тысяч фунтов в качестве компенсации морального ущерба.

В августе 2007 года стало известно, что британские собаки-ищейки нашли следы крови на стене в апартаментах, которые снимали Макканны. Позже оказалось, что кровь, вероятнее всего, принадлежит мужчине, который снимал эти апартаменты уже после пропажи девочки. В том же месяце, на сотый день поисков, следователи впервые предположили, что Мадлен может быть уже мертва.

Джерри и Кейт Макканн общаются с журналистами на следующий день после пропажи Мадлен. Фото: Melanie Maps / Reuters

После исчезновения дочери Макканны запустили информационную кампанию, чтобы привлечь внимание к произошедшему: 4 мая на небольшой пресс-конференции они обратились к общественности с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь найти их дочь, и вскоре опубликовали нарезки с фотографиями девочки в интернете. Джерри и Кейт решили остаться в Португалии, пока их дочь не найдут, лишь ненадолго покидая страну, чтобы провести тур в поддержку кампании по поиску Мадлен и участвовать в ток-шоу, посвященных ее пропаже.

В сентябре полиция объявила, что разрабатывает версию о причастности к пропаже девочки ее родителей. Следователи предположили, что те могут быть виновны, после того как в машине, которую Макканны арендовали спустя четыре недели после исчезновения дочери, нашли биоматериалы, которые, как показали тесты, могли принадлежать девочке. Но установить это на 100% эксперты не смогли. Родителей допросили, а Кейт предложили заключить сделку со следствием, если она признает, что случайно убила свою дочь.

Несмотря на статус подозреваемых, 9 сентября семья вернулась в Великобританию, чтобы дать возможность близнецам жить в «нормальной обстановке». На родине Макканнов ожидала поддержка. У двери их дома местные жители оставили письма, открытки и подарки для Мадлен. Родственники пары рассказывали, что Кейт и Джерри очень устали от ожидания новостей о дочери и были рады вернуться домой.

Британская полиция у дома семьи Макканн в Ротли. Фото: PA Images / Reuters

К осени у португальской и британской следственных групп накопились противоречия, которые стали прорываться в публичное поле.

В октябре главного следователя с португальской стороны Гонсало Амараля отстранили от дела после того, как он выступил с критикой британской полиции в интервью португальской газете. Детектив обвинил британских коллег в том, что они проверяли только те теории, которыми интересовались Макканны, «забыв, что пара — подозреваемые в смерти Мадлен». В ответ британские СМИ и полицейские отмечали, что Амараля подозревали в сокрытии улик по другому делу, а его квалификация была под вопросом — за 26 лет работы он расследовал только два дела об убийстве детей.

Позже Амараль опубликовал книгу, в которой заявил, что считает родителей виновными в смерти Мадлен. В 2015 году Макканы через суд смогли добиться запрета на продажу книги и компенсации за моральный ущерб.

В апреле 2008 году португальские следователи прилетели в Великобританию, чтобы принять участие в допросах друзей Макканнов, которые отдыхали вместе с ними.

Ключик на желтой веревочке История Насти Муравьевой, исчезновение которой всколыхнуло Тюмень Криминал 21 минута чтения

Таблоиды подхватили версию о том, что родители могли быть виновны в смерти Мадлен, а их друзья не рассказали полицейским всей правды о той поездке. Желтая пресса даже обвиняла Макканнов в том, что они могли продать Мадлен из-за финансовых проблем, а также в том, что пара участвовала в оргиях. СМИ не предоставляли достаточных доказательств своих версий, а только перепечатывали то, что писала португальская желтая пресса.

Макканны и их друзья выиграли несколько судов против британских СМИ, добились крупных компенсаций и извинений от The Express Newspapers group, которой принадлежат таблоиды Sunday Express, the Daily Star and The Sunday Star.

В том же году с Макканнов сняли статус подозреваемых — португальское расследование закрыли из-за отсутствия зацепок. Британская следственная группа тоже прекратила работу.

Операция «Гранж»

Все это время Макканны часто появлялись в СМИ и рассказывали о поисках своей дочери. Спустя несколько дней после исчезновения Мадлен они основали фонд для оплаты частного розыска девочки. Макканны также наняли несколько частных детективных агентств, которые проводили независимые расследования.

В мае 2011 года под руководством тогдашней главы МВД Великобритании Терезы Мэй Скотланд-Ярд начал операцию с кодовым названием «Гранж» с участием 28 детективов.

В мае 2013 года британские детективы заявили прессе, что «выявили ряд лиц, которые представляют интерес для следствия». В июле детективы объявили о появлении новых доказательств и свидетелей по делу, а к октябрю британские следователи установили личности 41 потенциального подозреваемого — при этом методы работы британской полиции так и остаются неизвестными. Тогда же СМИ опубликовали фотографии мужчины, которого заметили с ребенком на руках в Прайя-да-Луш примерно в то время, когда пропала Мадлен.

Сотрудники Скотланд-Ярда во время поисков в 2014 году. Фото: Rafael Marchante / Reuters

В 2014 году британские детективы приехали в Португалию, чтобы продолжить расследование. Следователи организовали поисковую операцию рядом с комплексом Ocean Club, в которой участвовали полицейские с археологами и собаками-ищейками. Они обыскали территорию площадью больше шестидесяти километров в Прая-да-Луш, но не смогли найти ничего, что относилось бы к исчезновению Мадлен. Спустя месяц полицейские допросили четырех подозреваемых, но никого из них не задержали. Расследование вновь ни к чему не привело. В 2017 году этих людей исключили из списка подозреваемых.

Вор и насильник

Новый подозреваемый в деле появился только в июне 2020 года. Им оказался 43-летний немец Кристиан Брюкнер, который в то время отбывал семилетний срок за изнасилование 72-летней американки в Прая-да-Луш в 2005 году.

В 2000-х годах Брюкнер проводил много времени в Португалии. Он работал официантом на местных курортах, в том числе в Ocean Club, воровал и торговал наркотиками. Мужчина жил в автодоме, на его имя также был зарегистрирован автомобиль марки «Ягуар».

В мае 2007 года Брюкнер путешествовал, и 3 мая остановился в доме недалеко от апартаментов, где жили Макканны. Полиция считает, что он пробрался туда, чтобы совершить кражу, но на месте внезапно решил похитить Мадлен. В том же году Брюкнер неожиданно вернулся в Германию и поселился в Ганновере. Полицейские также выяснили, что на следующий день после исчезновения Мадлен мужчина переписал свой «Ягуар» на другого человека.

Мальчик на Луне Истории детей, пропавших без вести, и их родителей Общество 19 минут чтения

В 2022 году Брюкнер стал подозреваемым, но официальные обвинения ему до сих не предъявили. Следователи не раскрывают детали, но рассказали, что в его автодоме обнаружили вещи, которые могли принадлежать Мадлен. Немецкая полиция также рассказывала, что во время обысков у Брюкнера в 2016 году обнаружили переписку в скайпе, в которой он писал, что «хочет схватить что-то маленькое и использовать это несколько дней». Также полицейские обнаружили записи, в которых Брюкнер фантазировал о том, как хочет накачать наркотиками маленького ребенка вместе с матерью и изнасиловать ребенка. Среди его вещей были детские купальники и фотографии насилия над детьми.

Брюкнер не признает вину в похищении и убийстве Мадлен и утверждает, что у него есть алиби: в день ее исчезновения он якобы был вместе с 18-летней возлюбленной на романтическом отдыхе в другом месте. Следователи до сих пор не могут предъявить обвинения, так как нет прямых доказательств того, что он причастен к исчезновению девочки. Брюкнер должен выйти на свободу после отбытия срока в сентябре 2025 года или в начале 2026 года, если не оплатит штраф в 1446 евро по прошлым обвинениям.

Жизнь без Мадлен

Британское правительство с начала расследования и до 2024 года выделило на него более 13 миллионов фунтов, в 2025–2026 годах — еще 108 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 миллиардов рублей).

Исчезновение Мадлен стало одним из самых популярных сюжетов в британских медиа. Больше него таблоиды обсуждали только принцессу Диану, замечали в СМИ. Внимание к делу привлекали не только Макканны, их близкие и журналисты, но и звезды: создательница вселенной «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, футболисты Дэвид Бэкхем и Криштиану Рональду и многие другие.

Мадлен. Фото: AP / Scanpix

Джерри и Кейт Макканны до сих пор надеются, что Мадлен смогут найти живой. В интервью 2017 года они рассказывали, что продолжают покупать ей подарки на праздники.

«Я думаю, что каждое событие в нашей семье, будь то день рождения или какое-то еще празднование, — это момент, когда мы по-настоящему чувствуем ее отсутствие», — рассказывала Кейт.

Джерри работает исследователем в области экспериментальной медицины в Университете Лестершира. Кейт на время перестала заниматься медициной и сосредоточилась на воспитании младших детей и поисках Мадлен. Во время пандемии коронавируса в 2021 году она вернулась в медицину и какое-то время работала в больнице Лестера. Сейчас она работает с больными деменцией и является послом благотворительной организации Missing People, которая специализируется на поисках пропавших людей в Великобритании.

Близнецы Амели и Шон учатся в британских университетах. Они занимаются спортом: Амели участвовала в соревнованиях по триатлону, а Шону прочат спортивную карьеру в плавании.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X