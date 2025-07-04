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Мир

Президент Эстонии призвал «оставить в покое» русскоязычную культуру

2 минуты чтения 13:53

Президент Эстонии Алар Карис в интервью литовскому изданию Delfi раскритиковал попытки запретить русскоязычную культуру и заявил, что книги, фильмы и прочее на русском языке «нам не враги». 

«Оставим в покое культуру, книги, литературу, театр, кино. Они нам не враги. Запрещать чего-то только потому, что это на русском языке — я не считаю разумным», — сказал он.

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При этом эстонский лидер выразил сожаление в связи с тенденцией смешивать действия конкретного государства и его культуру и язык. «Это три разные вещи. Если вы русский и ваш родной язык русский, то нет смысла делать вид, что ваш родной язык эстонский. Живя в Эстонии или в любой другой стране, нужно учить государственный язык, если есть желание оставаться в этой стране. Также должна быть мотивация учить язык», — подчеркнул он.

При этом он признался, что понимает и говорит на русском языке «только когда это необходимо».  «Если человек не говорит на эстонском, то для понимания друг друга нужно использовать все возможности. Иногда и язык жестов», — пояснил он.

В свою очередь, эстонское издание Postimees сообщает, что накануне Алар Карис отказался подписать поправки в «Закон о церквях и приходах», которые среди прочего предполагали принудительное прекращение связей между Эстонской православной христианской церковью и Московским патриархатом Русской православной церкви. Эстонский парламент принял эти поправки 18 июня.

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В середине июня стало известно, что Служба госбезопасности Латвии задержала депутата парламента страны Алексея Росликова, который ранее выступил в защиту русского языка на парламентском заседании.

Со скандальной речью Росликов выступил в латвийском парламенте 5 июня. Говоря на латышском языке он раскритиковал ряд мер, ущемляющих по его мнению, права русскоязычного населения страны. Завершая свое выступление, депутат перешел на русский язык. «Нас больше! Русский язык — наш язык!» — заявил он. После этого Росликова лишили права слова и отстранили от дальнейшего участия в заседании.

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