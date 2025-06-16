EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Поддержавшего русский язык депутата задержали в Латвии

2 минуты чтения 12:59 | Обновлено: 13:14

В понедельник утром Служба госбезопасности Латвии задержала депутата парламента страны Алексея Росликова. Об этом сообщается в его телеграм-канале, а также пишут латвийские издания LSM и Delfi со ссылкой на главу фракции «Стабильность!» в Сейме Светлану Чулкову. Она не рассказала каких-либо подробностей, отметив лишь, что Росликова «увезли».

В начале июня Росликова выгнали с заседания парламента после того, как он произнес речь в поддержку русского языка. Свое выступление он тогда завершил фразой: «Нас больше! Русский язык — наш язык!» Также он обвинил власти Латвии в «бомбардировке» русскоязычных семей различными законами, отметив, что значительная часть населения страны говорит дома на русском языке и участвует в развитии государства. За его удаление на одно заседание проголосовали 63 парламентария.

Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
Общество7 минут чтения

После этого инцидента Центр государственного языка (VVC), как пишет LSM, осудил заявления Росликова. Там подчеркнули, что депутат проявил неуважение к латышскому языку как к единственному государственному, а также пренебрежительно высказался о его роли в латвийском обществе. В VVC пообещали начать административное дело против Росликова. Его действия будут рассмотрены на основании заявлений нескольких депутатов Сейма.

Спустя несколько дней, 9 июня, как пишут латвийские издания, Росликов оказался в центре расследования Службы государственной безопасности Латвии. Его подозревают в оказании помощи России — государству-агрессору, а также в разжигании национальной розни и ненависти.

Ранее сообщалось, что Росликов также баллотируется на пост мэра Риги.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Общество
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
00:01 15 июня
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Интернет и мемы
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
17:00 14 июня
Я перешла из ислама в православие
Общество
Я перешла из ислама в православие
Теперь я работаю иконописцем. Мои отец и братья об этом не знают
00:01 14 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования