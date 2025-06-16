Поддержавшего русский язык депутата задержали в Латвии

В понедельник утром Служба госбезопасности Латвии задержала депутата парламента страны Алексея Росликова. Об этом сообщается в его телеграм-канале, а также пишут латвийские издания LSM и Delfi со ссылкой на главу фракции «Стабильность!» в Сейме Светлану Чулкову. Она не рассказала каких-либо подробностей, отметив лишь, что Росликова «увезли».

В начале июня Росликова выгнали с заседания парламента после того, как он произнес речь в поддержку русского языка. Свое выступление он тогда завершил фразой: «Нас больше! Русский язык — наш язык!» Также он обвинил власти Латвии в «бомбардировке» русскоязычных семей различными законами, отметив, что значительная часть населения страны говорит дома на русском языке и участвует в развитии государства. За его удаление на одно заседание проголосовали 63 парламентария.

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После этого инцидента Центр государственного языка (VVC), как пишет LSM, осудил заявления Росликова. Там подчеркнули, что депутат проявил неуважение к латышскому языку как к единственному государственному, а также пренебрежительно высказался о его роли в латвийском обществе. В VVC пообещали начать административное дело против Росликова. Его действия будут рассмотрены на основании заявлений нескольких депутатов Сейма.

Спустя несколько дней, 9 июня, как пишут латвийские издания, Росликов оказался в центре расследования Службы государственной безопасности Латвии. Его подозревают в оказании помощи России — государству-агрессору, а также в разжигании национальной розни и ненависти.

Ранее сообщалось, что Росликов также баллотируется на пост мэра Риги.