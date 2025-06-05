Латвийского депутата выгнали с заседания после речи в защиту русского языка

Депутата латвийского Сейма и лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова отстранили от заседания после того, как он произнес речь в поддержку русского языка и завершил ее фразой «Нас больше! Русский язык — наш язык!». Об этом сообщают Delfi и LSM.

По их данным, во время рассмотрения «Декларации о преступно осуществляемой советским оккупационным режимом русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» Росликов выступил против проекта и заявил, что русскоязычные люди «стояли на баррикадах вместе с латышами».

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Депутат также задался вопросами, какие меры могут ввести для русскоговорящих в будущем: «Отдельные резервации, закон, запрещающий русскоязычным называть своих детей определенными именами, потому что они русифицированные?» Свою речь Росликов произнес на латышском языке, за исключением последней фразы.

Кроме того, он обвинил латвийские власти в «бомбардировке» русскоязычных семей различными законами и добавил, что значительная часть населения страны говорит дома на русском языке, при этом участвуя в развитии государства.

После его выступления спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование «за удаление Росликова из зала за неэтичное поведение, использование русского языка на заседании Сейма, проявление неуважения к Сейму и депутатам». За это проголосовали 63 депутата, и Росликов покинул зал заседаний, а Сейм ушел на 10-минутный перерыв.

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Отмечается, что Росликов баллотируется на пост мэра Риги. Ранее в латвийском парламенте приняли поправки к регламенту Сейма, которые обязывают депутатов говорить на латышском языке.

В декабре 2022 года Служба госбезопасности Латвии вынесла предупреждение «Стабильности!» за интервью российским и беларусским СМИ, часть из которых попали под санкции Евросоюза. В СГБ тогда заявили, что члены партии допустили высказывания, которые противоречат закону «О политических партиях». В нем прописан запрет на поддержку государств и отдельных людей, которые угрожают суверенитету демократически стран.

Кроме того, в феврале этого года СГБ провела беседу с Росликовым из-за его высказываний «против латышей». Депутата предупредили об ответственности за разжигание национальной ненависти, однако других подробностей в СГБ не сообщили. В 2024 году члена партии «Стабильность!» Виктора Пучка впервые в истории Сейма отправили на экзамен по латышскому языку.