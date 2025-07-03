В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Сайт соцсети «ВКонтакте» перестал открываться. На это обратило внимание РБК. Также не работает мобильное приложение. О сбоях сообщают пользователи из России и за ее пределами.

«Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже», — говорится на сайте при попытке его открыть. Мобильное приложение на смартфонах на iOS и Android сообщает об «ошибке загрузки».

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Проблемы с работой «ВКонтакте» подтвердили в пресс-службе соцсети. «Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой “ВКонтакте”. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сообщили «Коммерсанту».

РИА «Новости» пишет, что число жалоб на сбои за последний час превысило отметку в полторы тысячи. О причинах сбоя пока не сообщалось. При этом, по данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб оказалось выше 15 тысяч.

Ранее сообщалось, что в России начали тестировать блокировку мессенджеров Telegram и WhatsApp. Так, 1 июля их пользователи стали массово жаловаться на сбои. Число жалоб на работу Telegram достигло 12 тысяч, на работу WhatsApp — полутора тысяч.

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Эксперты тогда назвали сбои «целенаправленной блокировкой», а не техническими неполадками. ️«Это было целенаправленное отключение мессенджеров, действительно похожее на тестирование при подготовке к полной блокировке», — заявил представитель проекта «На связи».

В прошлый раз на массовые сбои в работе «ВКонтакте», а также других российских приложений и сервисов, пользователи жаловались в мае этого года. Тогда сообщалось о перебоях в работе в частности «Яндекс Музыки», «Кинопоиска», РЖД, «Сбера», ВТБ, «Мегафона» и «Ростелекома».

В начале июля стало известно, что российские власти установили мировой рекорд по отключениям интернета. Всего за месяц на территории страны его отключали 655 раз — это в более чем два раза больше, нежели общее количество сбоев в работе интернета по всему миру с начала года.